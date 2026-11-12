Coral capixaba celebra 40 anos de história com concerto na Ufes

O Coral nasceu em 5 de março de 1986, ainda no período da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Cerca de 30 empregados participaram do primeiro ensaio, no auditório da então Escola de Música do Espírito Santo, hoje Fames. Pouco mais de dois meses depois, em maio, o grupo fez a primeira apresentação pública, com músicas brasileiras e italianas e a canção japonesa “Kojyo no Tsuki” (“O Luar do Castelo em Ruínas”). Desde o primeiro ensaio, o maestro fundador Adolfo Alves acompanha as diferentes fases e formações do grupo.





Ao longo das quatro décadas, o Coral se apresentou em várias cidades, estados e países e participou de festivais e encontros, entre eles um encontro de corais em Mendoza, na Argentina. Também fez concertos com a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo (Ofes) e manteve a tradição dos concertos de Natal em igrejas, praças e outros espaços do Espírito Santo e de Minas Gerais. O repertório mistura a cultura capixaba, como “Três Toadas de Congo”, com a música brasileira, internacional e erudita, de “Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga, a “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e o “Aleluia”, de Haendel.





Hoje, cerca de 45 coralistas integram o grupo. A maestra Ângela Volpato, que faz parte da regência desde 2023, conduz atualmente a parte artística, durante o afastamento temporário de Adolfo Alves para cuidar da saúde. Ela destacou que a diversidade de idades é uma das marcas do Coral.





“Temos pessoas participando numa faixa de 30 até 90 anos. É um grupo muito diverso, muito múltiplo. Eu acredito que a diferença é uma coisa positiva, que enriquece o existir”.

Para a maestra, cantar em grupo também tem um sentido que vai além do palco. Segundo ela, o trabalho exige apoio mútuo e construção coletiva.