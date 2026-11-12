Coral capixaba celebra 40 anos de história com concerto na Ufes

O Coral ArcelorMittal, que completa 40 anos em 2026, faz na sexta-feira (13), às 20h, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, um concerto comemorativo ao lado da Camerata Sesi, com a regência do maestro Isaac Gonçalves. Ao lado do concerto, os artistas capixabas André Prando e Luiza Dutra participam da noite como convidados especiais.
A apresentação é um dos principais momentos da 40ª temporada do grupo e reúne vozes e instrumentos em um repertório diverso e que revisita a trajetória iniciada em 1986.
O Coral nasceu em 5 de março de 1986, ainda no período da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Cerca de 30 empregados participaram do primeiro ensaio, no auditório da então Escola de Música do Espírito Santo, hoje Fames. Pouco mais de dois meses depois, em maio, o grupo fez a primeira apresentação pública, com músicas brasileiras e italianas e a canção japonesa “Kojyo no Tsuki” (“O Luar do Castelo em Ruínas”). Desde o primeiro ensaio, o maestro fundador Adolfo Alves acompanha as diferentes fases e formações do grupo.
Ao longo das quatro décadas, o Coral se apresentou em várias cidades, estados e países e participou de festivais e encontros, entre eles um encontro de corais em Mendoza, na Argentina. Também fez concertos com a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo (Ofes) e manteve a tradição dos concertos de Natal em igrejas, praças e outros espaços do Espírito Santo e de Minas Gerais. O repertório mistura a cultura capixaba, como “Três Toadas de Congo”, com a música brasileira, internacional e erudita, de “Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga, a “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e o “Aleluia”, de Haendel.
Hoje, cerca de 45 coralistas integram o grupo. A maestra Ângela Volpato, que faz parte da regência desde 2023, conduz atualmente a parte artística, durante o afastamento temporário de Adolfo Alves para cuidar da saúde. Ela destacou que a diversidade de idades é uma das marcas do Coral.
“Temos pessoas participando numa faixa de 30 até 90 anos. É um grupo muito diverso, muito múltiplo. Eu acredito que a diferença é uma coisa positiva, que enriquece o existir”.
Para a maestra, cantar em grupo também tem um sentido que vai além do palco. Segundo ela, o trabalho exige apoio mútuo e construção coletiva.
Desde 2021, o Projeto Coral ArcelorMittal é gerido pelo Instituto Parceiros do Bem, em parceria com a MM Projetos Culturais. A atuação inclui planejamento das temporadas, produção dos concertos, circulação, comunicação e articulação institucional. A presidente do instituto, Simone Marçal, afirmou que o projeto vai além da música.
“O Coral é um espaço de encontro e transformação. Ele valoriza as pessoas, fortalece vínculos e mostra, na prática, como a diversidade pode ser um motor de criação e pertencimento”, disse.
A gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Unidade Tubarão, Carla Brunoro, ressaltou a longevidade da iniciativa e o papel da empresa no apoio à cultura.
“Quarenta anos dizem muito sobre a força desse projeto, construído por diferentes gerações de nossa empresa e que continua levando tradição e expressão cultural para a sociedade capixaba. Para a ArcelorMittal, apoiar o Coral é reconhecer o valor da música e a contribuição que essa iniciativa traz para a comunidade”, afirmou.
*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury.