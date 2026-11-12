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Investimento

Shopping, hospital e centro de convenções: R$ 1,7 bi no entorno do Aeroporto de Vitória

A grande âncora da nova rodada de aportes no entorno do complexo aeroportuário é o Open Mall Vix Village, projeto de R$ 700 milhões em 143 mil m² de terreno

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 10:57

Públicado em 

12 nov 2026 às 10:57
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
A grande âncora da nova rodada de aportes é o Open Mall Vix Village, projeto de R$ 700 milhões Divulgação/ Zurich Airport do Brasil

A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, acaba de anunciar mais uma rodada de investimentos no entorno do complexo aeroportuário. Trata-se de um conjunto urbano com força para mudar o eixo de expansão da Capital, com hospital, um grande open mall, centro de convenções e um hub de concessionárias que será construído pelo Grupo Águia Branca. Ao todo, o investimento é de R$ 1,7 bilhão e área a ser ocupada é de 274 mil metros quadrados. Os projetos estão adiantados na Prefeitura de Vitória e devem começar a sair do papel em 2027.


A grande âncora da nova rodada de aportes é o Open Mall Vix Village, projeto de R$ 700 milhões em 143 mil m² de terreno. Será um destino de comércio, gastronomia e experiências ao ar livre.


Para o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, os anúncios mudam o papel do aeroporto na vida da cidade. “Quando atraímos novos investimentos para o sítio aeroportuário, não estamos apenas ampliando a oferta de serviços. Estamos criando um ecossistema que impulsiona a geração de empregos, fortalece a arrecadação da cidade e contribui para o desenvolvimento sustentável da região. Esse é um dos legados mais importantes que um aeroporto pode deixar para a comunidade”.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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