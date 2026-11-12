Shopping, hospital e centro de convenções: R$ 1,7 bi no entorno do Aeroporto de Vitória

A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, acaba de anunciar mais uma rodada de investimentos no entorno do complexo aeroportuário. Trata-se de um conjunto urbano com força para mudar o eixo de expansão da Capital, com hospital, um grande open mall, centro de convenções e um hub de concessionárias que será construído pelo Grupo Águia Branca. Ao todo, o investimento é de R$ 1,7 bilhão e área a ser ocupada é de 274 mil metros quadrados. Os projetos estão adiantados na Prefeitura de Vitória e devem começar a sair do papel em 2027.





A grande âncora da nova rodada de aportes é o Open Mall Vix Village, projeto de R$ 700 milhões em 143 mil m² de terreno. Será um destino de comércio, gastronomia e experiências ao ar livre.





Para o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, os anúncios mudam o papel do aeroporto na vida da cidade. “Quando atraímos novos investimentos para o sítio aeroportuário, não estamos apenas ampliando a oferta de serviços. Estamos criando um ecossistema que impulsiona a geração de empregos, fortalece a arrecadação da cidade e contribui para o desenvolvimento sustentável da região. Esse é um dos legados mais importantes que um aeroporto pode deixar para a comunidade”.