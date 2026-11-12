O avanço da indústria do café solúvel do Espírito Santo

A indústria de café solúvel não é nova no Espírito Santo. O Grupo Tristão inaugurou a Realcafé, em Viana, em 1971. Na última década, no entanto, houve um salto produtivo com a instalação de mais duas linhas de produção em Linhares: Café Cacique (comprada pela gigante francesa Louis Dreyfus) e Ofi (de Singapura). De 2019 para cá, o investimento feito ficou na casa de R$ 1,5 bilhão, ampliando consideravelmente a participação do Estado, por exemplo, nas exportações brasileiras. Os dados foram levantados pelo Observatório Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo).



Em 2025, o Espírito Santo foi o terceiro maior exportador brasileiro de café solúvel, com US$ 215,6 milhões em vendas externas, atrás apenas do Paraná (US$ 411,9 milhões) e de São Paulo (US$ 352 milhões). O Estado respondeu por 19,8% das exportações nacionais do produto. Em 2015, as vendas capixabas de solúvel para fora do Brasil ficaram em US$ 46,8 milhões, ou seja, mais do que quadruplicou de lá para cá. Em termos de volume, saiu de 7,7 mil toneladas exportadas para 18,3 mil toneladas, expansão de 137,6%.



Os capixabas contam com um contexto bastante apropriado para o desenvolvimento do negócio. Além de ser o maior produtor de conilon do Brasil, principal matéria-prima do solúvel, conta com uma infraestrutura logística e portuária que contribui para o escoamento da produção e acesso aos mercados consumidores. Por isso, a tendência é atrair mais investimentos deste segmento agroindustrial para cá. Um tremendo processo de agregação de valor à produção capixaba.