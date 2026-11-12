Quem ama cuida e denuncia a violência doméstica

Além disso, a delegada não aparece apenas como uma agente do sistema de justiça, mas como uma figura de escuta, sensibilidade e proteção. Essa escolha ajuda a apresentar a delegacia como um espaço de acolhimento, no qual a vítima pode ser ouvida e encontrar apoio para romper o ciclo de violência, lembrando-nos como deveria funcionar o atendimento às mulheres em situação de violência. Trata-se da ficção aproximando a população das instituições de justiça e contribuindo para fortalecer a confiança em sua capacidade de garantir direitos.





A cena, no entanto, também nos convida a pensar sobre o que acontece depois da denúncia. Fora da ficção, romper uma relação violenta nem sempre significa estar imediatamente protegida. Muitas mulheres enfrentam ameaças, dependência financeira e dificuldades para reconstruir suas vidas. Por isso, tão importante quanto incentivar a denúncia é garantir que ela seja acompanhada de acolhimento, proteção efetiva e condições para que essas mulheres possam viver longe de seus agressores.





Na novela, a narrativa não terminou na denúncia. Após a cena na delegacia, segue-se um diálogo entre Elenice e a filha, testemunha das violências praticadas naquele lar. O medo é reconhecido, mas cede espaço diante do amor entre as personagens e do orgulho da filha pela coragem da mãe em seguir com a denúncia. A sequência termina em tom de esperança. Depois de uma narrativa marcada pela violência, a novela recorre ao afeto para representar a possibilidade de reconstrução da vida. Ao final do capítulo, uma cartela informativa apresenta o Ligue 180 (clique aqui), oferecendo às telespectadoras um caminho concreto para buscar orientação e denunciar situações de violência.





Fica evidente, portanto, a função social da novela e sua intenção de incentivar comportamentos no público e promover transformações na realidade. O enfrentamento da violência precisa ser uma responsabilidade compartilhada, que envolve familiares, amigos, vizinhos e instituições públicas. As novelas não substituem políticas públicas, serviços especializados ou redes de proteção. Mas podem cumprir um papel pedagógico relevante: tornar visíveis comportamentos naturalizados, apresentar caminhos institucionais e, sobretudo, sensibilizar o telespectador para agir. Ao transformar histórias fictícias em oportunidades de reconhecimento e mobilização, a teledramaturgia demonstra que sua influência pode ultrapassar a tela e contribuir para mudar a realidade.