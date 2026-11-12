Quem ama cuida e denuncia a violência doméstica

Na última semana, a novela Quem Ama Cuida, exibida pela TV Globo, deu um importante passo na trajetória da personagem Elenice (Mariana Sena): depois de sofrer diferentes formas de violência doméstica, a personagem decidiu denunciar o marido à polícia.
Na cena, flashbacks resgataram alguns rompantes do marido contra ela. No depoimento de Elenice na delegacia, o que se destaca é o reconhecimento de que a violência não se restringe às agressões físicas. Dessa forma, a personagem relata que, além dos ataques corporais, o marido era grosseiro e controlador, não permitia que ela trabalhasse e a afastava das pessoas, chegando a prendê-la em casa.
Ao representar diferentes formas de abuso, a novela amplia a compreensão sobre a violência doméstica e oferece referências para que mulheres que vivem situações semelhantes possam reconhecer suas próprias realidades nas representações da ficção. É justamente essa dimensão pedagógica que se destaca nas telenovelas brasileiras e que permite ultrapassar a ficção e produzir repercussões concretas.
Em Mulheres Apaixonadas, exibida em 2003, a violência doméstica foi retratada por meio da personagem Raquel (Helena Ranaldi), frequentemente espancada pelo marido Marcos (Dan Stulbach). Após a denúncia feita pela personagem à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), a unidade do Centro do Rio de Janeiro registrou um aumento superior a 40% nas denúncias de violência doméstica contra mulheres, o que ilustra como uma narrativa ficcional pode repercutir no comportamento do público.
De volta ao presente, em Quem Ama Cuida, a história de Elenice atualiza a discussão e acrescenta uma dimensão importante: a racial. Afinal, a violência contra a mulher no Brasil é atravessada por desigualdades raciais, atingindo de forma mais expressiva as mulheres negras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, 63,6% das vítimas de feminicídio no Brasil em 2024 eram mulheres negras.
A cena ganha ainda mais força quando lembramos que as mulheres negras não apenas estão entre as principais vítimas da violência de gênero, mas também convivem com desigualdades que podem dificultar o acesso à proteção e à justiça. Por isso, outro elemento de destaque na cena é a figura da delegada responsável, também uma mulher negra. Assim, a presença de uma delegada negra, em posição de autoridade, acolhendo e oferecendo proteção a outra mulher negra, assume um significado especial. Em um país onde as desigualdades raciais e de gênero também se manifestam nas instituições, essa representação ganha relevância e ajuda a compreender os elogios que a cena recebeu nas redes sociais.
Além disso, a delegada não aparece apenas como uma agente do sistema de justiça, mas como uma figura de escuta, sensibilidade e proteção. Essa escolha ajuda a apresentar a delegacia como um espaço de acolhimento, no qual a vítima pode ser ouvida e encontrar apoio para romper o ciclo de violência, lembrando-nos como deveria funcionar o atendimento às mulheres em situação de violência. Trata-se da ficção aproximando a população das instituições de justiça e contribuindo para fortalecer a confiança em sua capacidade de garantir direitos.
A cena, no entanto, também nos convida a pensar sobre o que acontece depois da denúncia. Fora da ficção, romper uma relação violenta nem sempre significa estar imediatamente protegida. Muitas mulheres enfrentam ameaças, dependência financeira e dificuldades para reconstruir suas vidas. Por isso, tão importante quanto incentivar a denúncia é garantir que ela seja acompanhada de acolhimento, proteção efetiva e condições para que essas mulheres possam viver longe de seus agressores.
Na novela, a narrativa não terminou na denúncia. Após a cena na delegacia, segue-se um diálogo entre Elenice e a filha, testemunha das violências praticadas naquele lar. O medo é reconhecido, mas cede espaço diante do amor entre as personagens e do orgulho da filha pela coragem da mãe em seguir com a denúncia. A sequência termina em tom de esperança. Depois de uma narrativa marcada pela violência, a novela recorre ao afeto para representar a possibilidade de reconstrução da vida. Ao final do capítulo, uma cartela informativa apresenta o Ligue 180 (clique aqui), oferecendo às telespectadoras um caminho concreto para buscar orientação e denunciar situações de violência.
Fica evidente, portanto, a função social da novela e sua intenção de incentivar comportamentos no público e promover transformações na realidade. O enfrentamento da violência precisa ser uma responsabilidade compartilhada, que envolve familiares, amigos, vizinhos e instituições públicas. As novelas não substituem políticas públicas, serviços especializados ou redes de proteção. Mas podem cumprir um papel pedagógico relevante: tornar visíveis comportamentos naturalizados, apresentar caminhos institucionais e, sobretudo, sensibilizar o telespectador para agir. Ao transformar histórias fictícias em oportunidades de reconhecimento e mobilização, a teledramaturgia demonstra que sua influência pode ultrapassar a tela e contribuir para mudar a realidade.