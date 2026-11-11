Representantes de grandes empresas do agro fazem visita ao Porto Central

Mais de 30 representantes de grupos empresariais brasileiros e de fora do país estiveram, nesta quarta-feira (11), nas obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, extremo Sul do Espírito Santo. Vários deles são de grandes plataformas mundiais do agronegócio, como Cargill e Cofco, e de entidades ou grupos empresariais do agro brasileiro, principalmente do Centro-Oeste.



"Apresentamos o projeto do Porto Central, que será o maior complexo logístico e industrial da América Latina, com terminais para grãos, para granéis e para contêineres. Também mostramos as conexões ferroviárias que passarão pelo porto, caso da EF 118 (Rio x Vitória) e a Alysson Paolinelli, que irá do Porto Central até o Centro-Oeste. As obras estão andando e o primeiro navio sai em 2028, é importante mostrar que as coisas estão caminhando e que, aqui no Estado, teremos uma alternativa importante para escoar a enorme produção do agro brasileiro. Em princípio, a carga virá de caminhão, depois, pelas ferrovias. É algo bastante competitivo", explicou Fabrício Cardoso Freitas, CEO da Macro Investimentos e do Tegran (terminal de grãos) Kennedy.



A Macro e a Transportadora Jolivan, uma das maiores do país, estão desenvolvendo o Tegran Kennedy, um projeto que começa com investimento de R$ 1,2 bilhão. Ainda não há um contrato fechado com o Porto Central, mas um memorando de entendimento (documento preliminar que formaliza intenções entre as duas partes antes da assinatura do contrato definitivo) foi acertado. O Tegran está em busca de investidores/clientes, por isso a visita realizada nesta quarta é tão importante.



"A Macro e a Jolivan são as primeiras sócias, mas queremos mais. O objetivo é colocar o dono da carga, que são os produtores, como sócios no terminal. É um modelo bem diferente do usual e que visa ampliar as margens do produtor. Estiveram aqui conosco importantes operadores de carga, estamos muito satisfeitos com as conversas", assinalou o empresário. O projeto que está sendo colocado de pé começa com capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas de grãos (exportação) e 1 milhão de toneladas de fertilizantes (importação) por ano. Em mais dez anos, e com ferrovia, será possível alcançar 15 milhões de toneladas de grãos e 4 milhões de toneladas de fertilizantes por ano.