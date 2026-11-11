ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Representantes de grandes empresas do agro fazem visita ao Porto Central

Mais de 30 empresários e executivos de grupos brasileiros e de fora estiveram, nesta quarta-feira (11), nas obras do complexo logístico e industrial

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 17:56

Públicado em 

11 nov 2026 às 17:56
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Andamento das obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo Fabrício Christ/TV Gazeta

Mais de 30 representantes de grupos empresariais brasileiros e de fora do país estiveram, nesta quarta-feira (11), nas obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, extremo Sul do Espírito Santo. Vários deles são de grandes plataformas mundiais do agronegócio, como Cargill e Cofco, e de entidades ou grupos empresariais do agro brasileiro, principalmente do Centro-Oeste.

"Apresentamos o projeto do Porto Central, que será o maior complexo logístico e industrial da América Latina, com terminais para grãos, para granéis e para contêineres. Também mostramos as conexões ferroviárias que passarão pelo porto, caso da EF 118 (Rio x Vitória) e a Alysson Paolinelli, que irá do Porto Central até o Centro-Oeste. As obras estão andando e o primeiro navio sai em 2028, é importante mostrar que as coisas estão caminhando e que, aqui no Estado, teremos uma alternativa importante para escoar a enorme produção do agro brasileiro. Em princípio, a carga virá de caminhão, depois, pelas ferrovias. É algo bastante competitivo", explicou Fabrício Cardoso Freitas, CEO da Macro Investimentos e do Tegran (terminal de grãos) Kennedy.

A Macro e a Transportadora Jolivan, uma das maiores do país, estão desenvolvendo o Tegran Kennedy, um projeto que começa com investimento de R$ 1,2 bilhão. Ainda não há um contrato fechado com o Porto Central, mas um memorando de entendimento (documento preliminar que formaliza intenções entre as duas partes antes da assinatura do contrato definitivo) foi acertado. O Tegran está em busca de investidores/clientes, por isso a visita realizada nesta quarta é tão importante.

"A Macro e a Jolivan são as primeiras sócias, mas queremos mais. O objetivo é colocar o dono da carga, que são os produtores, como sócios no terminal. É um modelo bem diferente do usual e que visa ampliar as margens do produtor. Estiveram aqui conosco importantes operadores de carga, estamos muito satisfeitos com as conversas", assinalou o empresário. O projeto que está sendo colocado de pé começa com capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas de grãos (exportação) e 1 milhão de toneladas de fertilizantes (importação) por ano. Em mais dez anos, e com ferrovia, será possível alcançar 15 milhões de toneladas de grãos e 4 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. 

Veja Também 

Vila Velha - ES - Prédios na orla do município.

As expectativas do mercado imobiliário para 2027

Aquaviário

Importação de carros pelo ES seguirá forte (apesar do imposto mais alto...)

Imagem de destaque

Na nova configuração econômica do ES, Cariacica, VV e Viana ganham força

FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba

Guerra no Oriente Médio empurra petróleo e fundo soberano do ES chega aos R$ 3 bi

Imagem de destaque

Sócio da XP vê juros mais altos e possibilidade de recessão em 2027

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Carbyne: fundador quer recomprar gestora da Apex, mas vê "agentes desestabilizadores"

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Porto Central Espírito Santo Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aos 60 anos, Unidade Tubarão reforça papel estratégico na logística da Vale
Imagem de destaque
Hiperêmese gravídica: 6 cuidados para lidar com os enjoos intensos no calor
Imagem de destaque
4 desafios para empresas que querem crescer em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.