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Polícia

Homem é preso por importunação sexual em ponto de ônibus em Viana

Segundo a Guarda Municipal, suspeito de 34 anos fez comentários sexuais explícitos contra uma mulher e resistiu à abordagem dos agentes

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 17:55

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

11 nov 2026 às 17:55

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de importunação sexual contra uma mulher em um ponto de ônibus às margens da BR 262, na altura de Viana Sede, na manhã de terça-feira (10). Segundo a Guarda Municipal de Viana, a vítima relatou que o suspeito fez declarações de cunho sexual explícito enquanto ela aguardava o transporte.


De acordo com a corporação, o homem utilizava tornozeleira eletrônica e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas. Os agentes também perceberam que ele apresentava fala embolada e forte odor de álcool, sinais que poderiam indicar consumo de bebida alcóolica.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, foi levado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

Outro caso de abuso em ônibus de Vitória

A reportagem de A Gazeta noticiou outro caso de abuso sexual em menos de uma semana. No sábado (7), uma adolescente de 13 foi vítima de um crime sexual dentro de um ônibus que circulava pela Avenida Paulino Müller, na altura do Bairro de Lourdes, em Vitória. Um homem de 61 anos foi preso suspeito de cometer o crime.


Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a adolescente chorava e tremia bastante quando foi atendida pelos agentes. Ela contou que seguia em direção à Serra quando o homem começou a fazer comentários de cunho sexual e ofensivo. Em seguida, ele a molestou.


A jovem relatou ainda que tentou se levantar do banco para se afastar do suspeito, mas foi impedida por ele. Nesse momento, gritou por socorro.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

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