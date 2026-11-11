Homem é preso por importunação sexual em ponto de ônibus em Viana

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de importunação sexual contra uma mulher em um ponto de ônibus às margens da BR 262, na altura de Viana Sede, na manhã de terça-feira (10). Segundo a Guarda Municipal de Viana, a vítima relatou que o suspeito fez declarações de cunho sexual explícito enquanto ela aguardava o transporte.





De acordo com a corporação, o homem utilizava tornozeleira eletrônica e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas. Os agentes também perceberam que ele apresentava fala embolada e forte odor de álcool, sinais que poderiam indicar consumo de bebida alcóolica.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, foi levado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.