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Crime em Cachoeiro

Justiça torna réu homem que esfaqueou ex-mulher dentro de carro no ES

Na denúncia, o MPES incluiu causas de aumento de pena, apontando que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de ela ser mãe de uma criança

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 17:13

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

11 nov 2026 às 17:13

O homem de 29 anos preso por esfaquear a ex-namorada dentro de um carro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, virou réu por tentativa de feminicídio. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi aceita pela Justiça. O acusado permanece preso preventivamente.


O crime aconteceu no dia 1º de outubro deste ano, no bairro Novo Parque. Na ocasião, o homem desferiu diversos golpes de faca contra vítima, também de 29 anos, no interior do veículo. Toda a sequência de agressões foi registrada por câmeras de segurança da região.


Segundo a Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, o ataque ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar. Na denúncia, o MPES incluiu causas de aumento de pena, apontando que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de ela ser mãe de uma criança.


Como o processo tramita em segredo de Justiça, outros detalhes não foram divulgados. O nome do réu não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.

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