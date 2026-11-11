Justiça torna réu homem que esfaqueou ex-mulher dentro de carro no ES

O homem de 29 anos preso por esfaquear a ex-namorada dentro de um carro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, virou réu por tentativa de feminicídio. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi aceita pela Justiça. O acusado permanece preso preventivamente.





O crime aconteceu no dia 1º de outubro deste ano, no bairro Novo Parque. Na ocasião, o homem desferiu diversos golpes de faca contra vítima, também de 29 anos, no interior do veículo. Toda a sequência de agressões foi registrada por câmeras de segurança da região.





Segundo a Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, o ataque ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar. Na denúncia, o MPES incluiu causas de aumento de pena, apontando que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de ela ser mãe de uma criança.





Como o processo tramita em segredo de Justiça, outros detalhes não foram divulgados. O nome do réu não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.