Crise com delegados do caso Master amplia desgaste de Andrei na PF, e governo vê futuro incerto



Interlocutores do Planalto avaliam que ele perdeu força para comandar a corporação no próximo mandato do presidente Lula (PT). Apesar disso, adotam cautela ao comentar o futuro de Andrei à frente da PF.

Segundo esses integrantes do Planalto, a avaliação é de que será necessário aguardar o retorno de Lula de viagem para discutir quem será o ministro da nova pasta da Segurança Pública e a situação do diretor-geral. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do governo federal avaliam que a crise provocada pelo afastamento de dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao Banco Master ampliou o desgaste do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Veja também PF afasta dois delegados de cargos de chefia em área responsável por investigações do Master

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal: situação deve ser definida após volta de Lula ao país Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente está fora do país para participar da Cúpula de Líderes da Conferência do Clima da ONU, em Antália, na Turquia. Em seguida, viajará para Manila, nas Filipinas, para compromissos relacionados à Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

Durante a campanha, aliados de Lula já defendiam uma mudança no comando da PF devido a atritos do diretor com uma ala do STF (Supremo Tribunal Federal) e do governo. As críticas à gestão agora foram ampliadas. Alguns membros do governo avaliam que a crise atual coloca em dúvida a capacidade de Andrei de manter o controle sobre a instituição.

Dentro da PF, porém, há divergências sobre a dimensão do desgaste. Parte dos delegados considera que os episódios recentes indicam uma possível perda de controle. Outros avaliam que essa interpretação é exagerada e que, apesar da crise, o diretor-geral mantém o comando da instituição.

Pedido de esclarecimentos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, encaminhou um ofício à Polícia Federal solicitando esclarecimentos sobre as mudanças na equipe que atuava na coordenação de investigações relacionadas ao Master.

Segundo integrantes da pasta, o pedido também busca reunir informações sobre o contexto das mudanças, uma vez que o ministro foi convidado a prestar esclarecimentos sobre o episódio no Senado.

Para uma ala do Planalto, a situação de Andrei é vista como insustentável, por avaliarem que ele ficou isolado na PF. Lideranças petistas também consideram que uma troca do diretor-geral é esperada, dentro do mote de que o governo Lula 4 não pode ser um governo "Lula 3.5", evitando levar para 2027 crises que podem ser resolvidas ainda neste ano.

Um grupo defende a troca imediata, logo após a criação do Ministério da Segurança Pública, para que o novo ministro escolha o próximo diretor-geral. Outra ala defende que Andrei permaneça no cargo até o começo do próximo ano, para ajudar a fazer uma transição no comando da PF.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, foi a público defender Andrei de críticas. Em post nas redes sociais, o magistrado afirmou que o diretor tem autonomia para promover trocas administrativas.

"Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter", afirmou.

Reformulação de relatórios deflagrou crise

A crise na PF teve início após a cúpula da corporação determinar a reformulação de três relatórios sobre informações que relacionam ministros do STF ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Os documentos tratam de menções a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

Os relatórios foram solicitados pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, em ofício encaminhado à PF no início de outubro. Segundo a corporação, os documentos estão sendo preparados conforme os termos acordados em reunião realizada em 13 de outubro entre Fachin e representantes da instituição.

Segundo apurou a Folha de S.Paulo, a decisão de refazer os documentos foi tomada após a avaliação de que os relatórios iniciais continham análises e cruzamentos de dados que poderiam ser interpretados como atos de investigação contra magistrados sem autorização judicial.

A orientação da cúpula era produzir um documento individual para cada ministro citado, limitado à apresentação das informações reunidas. Os relatórios não deveriam conter análises de conteúdo, cruzamentos de dados ou juízos de valor.

Além de Moraes, Toffoli e Kassio, a Folha de S.Paulo apurou que poderão ser elaborados relatórios sobre menções a outros ministros do Supremo, como Luiz Fux, André Mendonça e Gilmar Mendes.

Em meio a esse processo, a PF afastou de funções de gestão os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes.

Oficialmente, a corporação atribuiu as mudanças a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF, incluindo as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Master. Nos bastidores, a cúpula apontou quebra de confiança e desrespeito à hierarquia.

A PF afirmou, porém, que as mudanças se restringem às funções de gestão e não afetam as equipes responsáveis pelas investigações. Cajé, único dos dois delegados que conduzia diretamente um inquérito, permanece à frente do caso.

Os afastamentos provocaram críticas internas e ampliaram o desgaste do diretor-geral. Delegados ouvidos pela Folha questionaram o que consideraram uma interferência do chefe da corporação.

A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) também manifestou repúdio às mudanças nesta terça-feira (10). Andrei decidiu deixar a associação no final da semana passada.

Segundo pessoas próximas ao diretor-geral, ele avaliou que a entidade passou a ser controlada por um grupo de extrema direita e deixou de se posicionar diante de ataques à corporação feitos por parlamentares dessa corrente política.

Integrantes do governo federal apontaram, porém, que o desgaste de Andrei na corporação é anterior à crise envolvendo os relatórios do Master.

Eles apontam que outro episódio que fragilizou o diretor-geral foi a produção de um relatório da PF utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para pedir a abertura de uma investigação contra André Mendonça por suspeita de abuso de autoridade.

O caso culminou no afastamento temporário de Andrei e do diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada, de suas funções.

Outro fator de desgaste foi a revelação de que Daniel Vorcaro custeou uma degustação de uísque em Londres, em 2024, que reuniu autoridades brasileiras. Entre os participantes estavam Moraes, Toffoli, Andrei Rodrigues e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Entenda a crise na Polícia Federal

Pedido no STF

O presidente do Supremo, Edson Fachin, solicitou à PF relatórios sobre as relações de ministros da corte com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A elaboração dos documentos deveria seguir os termos acordados em reunião realizada em 13 de outubro.

Reformulação dos relatórios

A cúpula da PF determinou que fossem refeitos três relatórios sobre os ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, citados no caso Master. A avaliação foi de que os documentos continham análises e cruzamentos de dados que poderiam ser interpretados como investigações sem autorização judicial.

Orientação da cúpula

A determinação acordada com o Supremo era produzir relatórios individuais, limitados às informações reunidas nas investigações, sem análises de conteúdo, cruzamentos de dados ou juízos de valor.

Afastamento dos delegados

Nesse contexto, os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram afastados de funções de gestão. Oficialmente, a PF atribuiu as mudanças a uma reestruturação administrativa. Nos bastidores, a cúpula apontou quebra de confiança e desrespeito à hierarquia pelos relatórios apresentados.

Reação dos delegados

Os afastamentos provocaram críticas internas e externas. Delegados questionaram o que consideraram uma interferência do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A associação da categoria também repudiou as mudanças na terça-feira (10).

Desfiliação de Andrei

O diretor-geral pediu desfiliação da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal). Segundo pessoas próximas, ele avalia que a entidade passou a ser controlada por um grupo de extrema direita e deixou de se posicionar diante de ataques políticos à corporação.

Ministros citados

Os três relatórios iniciais tratam de Moraes, Toffoli e Kassio. Com a nova orientação, também devem ser elaborados documentos sobre menções a Luiz Fux, André Mendonça e Gilmar Mendes.

Continuidade das investigações