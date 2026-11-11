Manutenção pode afetar abastecimento de água em 140 bairros do ES; veja lista

Uma manutenção no serviço de abastecimento de água poderá afetar o fornecimento em 140 bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão, na Região Metropolitana, além de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A intervenção acontecerá nesta quinta-feira (12).





Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a previsão é de que o serviço seja concluído às 3h59 do mesmo dia, mas o abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24 horas após a finalização da intervenção. Por isso, moradores das regiões afetadas poderão enfrentar interrupções no fornecimento de água ou oscilações no abastecimento durante esse período.





A Cesan orienta a população a economizar água e evitar desperdícios. Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar atendimento com carro-pipa pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.