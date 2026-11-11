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Abastecimento de água

Manutenção pode afetar abastecimento de água em 140 bairros do ES; veja lista

Serviço da Cesan atinge regiões de Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz; fornecimento será normalizado em até 24 horas após os trabalhos

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 17:39

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

11 nov 2026 às 17:39

Uma manutenção no serviço de abastecimento de água poderá afetar o fornecimento em 140 bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão, na Região Metropolitana, além de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A intervenção acontecerá nesta quinta-feira (12).


Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a previsão é de que o serviço seja concluído às 3h59 do mesmo dia, mas o abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24 horas após a finalização da intervenção. Por isso, moradores das regiões afetadas poderão enfrentar interrupções no fornecimento de água ou oscilações no abastecimento durante esse período.


A Cesan orienta a população a economizar água e evitar desperdícios. Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar atendimento com carro-pipa pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.

Confira os bairros que podem ser afetados

Vitória

  • Aeroporto
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Parque Industrial
  • Pontal de Camburi
  • República
  • Segurança do Lar
  • Solon Borges

Serra
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conj. Carapina I
  • Conj. Jacaraípe
  • Costa Bela
  • Costa Dourada
  • Das Laranjeiras
  • De Fátima
  • Diamantina
  • Eldorado
  • Enseada de Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Eurico Sales
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jacuhy
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta
  • José de Anchieta II
  • José de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida Centro
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelândia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parq. das Gaivotas
  • Parq. Jacaraípe
  • Parq. Res. Laranjeiras
  • Parq. Res. M. Álvaro
  • Parq. Res. N. Almeida
  • Parq. Res. Tubarão
  • Parq. Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Ind. Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Res. Jacaraípe
  • Res. Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cássia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Sítio Irema
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • TIMS
  • Valparaíso
  • Vila Nova de Colares

Cariacica
  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto de Cariacica
  • Prolar
  • Santa Luzia
  • São João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo
  • Vila Progresso

Fundão (região de Praia Grande)
  • Balneário Costa Azul
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Resid. Fazenda HZ
  • Rio Preto
  • Vila Tongo

Aracruz
  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco

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