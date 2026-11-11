Manutenção pode afetar abastecimento de água em 140 bairros do ES; veja lista

Uma manutenção no serviço de abastecimento de água poderá afetar o fornecimento em 140 bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão, na Região Metropolitana, além de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A intervenção acontecerá nesta quinta-feira (12).
Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a previsão é de que o serviço seja concluído às 3h59 do mesmo dia, mas o abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24 horas após a finalização da intervenção. Por isso, moradores das regiões afetadas poderão enfrentar interrupções no fornecimento de água ou oscilações no abastecimento durante esse período.
A Cesan orienta a população a economizar água e evitar desperdícios. Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar atendimento com carro-pipa pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.
Vitória
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- Parq. das Gaivotas
- Parq. Jacaraípe
- Parq. Res. Laranjeiras
- Parq. Res. M. Álvaro
- Parq. Res. N. Almeida
- Parq. Res. Tubarão
- Parq. Santa Fé
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- Planície da Serra
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- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res. Jacaraípe
- Res. Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cássia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Sítio Irema
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- TIMS
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha
- Padre Mathias
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- Prolar
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
- Vila Progresso
- Balneário Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Resid. Fazenda HZ
- Rio Preto
- Vila Tongo
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco