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Trânsito

Três corridas vão interditar ruas de Vitória no fim de semana; veja mudanças

Bloqueios começam no sábado (14) e atingem vias do Centro, da Enseada do Suá e do entorno do Shopping Vitória; confira horários e rotas alternativas

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 16:47

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

11 nov 2026 às 16:47
Corrida de rua
Corrida de rua Pexels | RUN 4 FFWPU

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito deste final de semana. Três corridas de rua vão provocar interdições totais e parciais em diferentes regiões da Capital. No sábado (14), será realizada a Corrida Luzes da Cidade. Já no domingo (15), acontecem a Corrida da Maior Torcida e a Corrida Track&Field.


As alterações atingirão principalmente a região da Enseada do Suá, o entorno do Shopping Vitória e vias do Centro, com horários e bloqueios específicos para cada evento.


Confira as interdições e orientações divulgadas pela Prefeitura de Vitória

Sábado (14)

Corrida Luzes da Cidade

A prova provocará interdições totais e parciais em vias da Enseada do Suá. Alguns bloqueios começarão pela manhã, para a montagem das estruturas, enquanto outros ocorrerão durante a passagem dos corredores.


Interdições totais:

  • Rua Professor Almeida Cousin no trecho entre as ruas Abiail do Amaral Carneiro e Desembargador Homero Mafra, das 9h às 23h30. Bloqueio para montagem das estruturas.  
  • Praça João Chrisóstomo Beleza, das 12h às 23h30. Bloqueio para montagem das estruturas.
  • Avenida Capitão João Brandão e na Rua Desembargador Homero Mafra, das 19h às 20h30. Horário da corrida. 

Interdições parciais:
As seguintes vias terão bloqueios conforme a passagem dos participantes:
  • Ruas Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira;
  • Rua Atalides Moreira de Souza;
  • Rua José Alexandre Buaiz;
  • Rua Tenente Mário Francisco Brito.

Durante as interdições, o trânsito será desviado pelas vias adjacentes, conforme a sinalização instalada nos locais. A organização do evento será responsável pela implantação e manutenção dessa sinalização.

Domingo (15)

Corrida Track&Field

A Corrida Track&Field provocará alterações no trânsito da Enseada do Suá, principalmente nas proximidades do Shopping Vitória. Os bloqueios e as ocupações de faixas estão previstos das 3h às 9h30.


Interdições totais:

  • As três faixas da Avenida Américo Buaiz no sentido Camburi, em frente ao Shopping Vitória, no trecho entre a Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho e a Avenida José Miranda Machado.
  •  Rua Victor Civita

Interdições parciais: 
  • Avenida Américo Buaiz, sentido Camburi: no trecho seguinte, até as proximidades do McDonald's, duas faixas serão utilizadas pelos corredores. Uma permanecerá liberada para a saída de veículos da Ilha do Boi.
  • Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro: haverá ocupação de faixas nos trechos utilizados pelos atletas, com pelo menos uma faixa liberada para veículos.
  • Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho e avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes: haverá bloqueios parciais em trechos dos dois sentidos.
  • Avenida José Miranda Machado: terá interdição parcial no sentido Ilha do Boi.

Para evitar retenções nas proximidades da corrida, a recomendação é que os condutores utilizem as avenidas Fernando Ferrari, Nossa Senhora da Penha e Leitão da Silva.

Corrida da Maior Torcida

A Corrida da Maior Torcida terá largada prevista para as 6h30, no Sambão do Povo, e chegada na Praça do Papa. Segundo a Prefeitura de Vitória, as interdições e alterações de rota serão realizadas conforme a passagem dos corredores.


A orientação é que, entre 6h e 7h30, os condutores evitem a região central, especialmente as imediações do Sambão do Povo, devido à movimentação de participantes e do público que se deslocará para o evento.


Para quem chega à Capital pela Segunda Ponte, a faixa 1 permanecerá liberada a partir das proximidades da Rodoviária, seguindo pela Vila Rubim até o acesso à Avenida Princesa Isabel.


As demais faixas serão destinadas aos corredores, que seguirão pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em direção à Praça do Papa.


Faixas reversíveis:

Para manter a circulação de veículos, serão implantadas faixas reversíveis em dois trechos:


  • Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes: entre a Rua Desembargador José Vicente e a Avenida Leitão da Silva, para circulação no sentido Camburi.
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: a faixa da esquerda, do sentido Centro, será utilizada por veículos que seguem em direção a Camburi, entre a Avenida Leitão da Silva e a Rua Clóvis Machado. A medida funcionará como alternativa de acesso à Ilha do Boi e à região da Enseada do Suá.

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