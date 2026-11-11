Três corridas vão interditar ruas de Vitória no fim de semana; veja mudanças

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito deste final de semana. Três corridas de rua vão provocar interdições totais e parciais em diferentes regiões da Capital. No sábado (14), será realizada a Corrida Luzes da Cidade. Já no domingo (15), acontecem a Corrida da Maior Torcida e a Corrida Track&Field.





As alterações atingirão principalmente a região da Enseada do Suá, o entorno do Shopping Vitória e vias do Centro, com horários e bloqueios específicos para cada evento.





Confira as interdições e orientações divulgadas pela Prefeitura de Vitória: