Três corridas vão interditar ruas de Vitória no fim de semana; veja mudanças

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito deste final de semana. Três corridas de rua vão provocar interdições totais e parciais em diferentes regiões da Capital. No sábado (14), será realizada a Corrida Luzes da Cidade. Já no domingo (15), acontecem a Corrida da Maior Torcida e a Corrida Track&Field.
As alterações atingirão principalmente a região da Enseada do Suá, o entorno do Shopping Vitória e vias do Centro, com horários e bloqueios específicos para cada evento.
Confira as interdições e orientações divulgadas pela Prefeitura de Vitória:
Sábado (14)
A prova provocará interdições totais e parciais em vias da Enseada do Suá. Alguns bloqueios começarão pela manhã, para a montagem das estruturas, enquanto outros ocorrerão durante a passagem dos corredores.
Interdições totais:
- Rua Professor Almeida Cousin no trecho entre as ruas Abiail do Amaral Carneiro e Desembargador Homero Mafra, das 9h às 23h30. Bloqueio para montagem das estruturas.
- Praça João Chrisóstomo Beleza, das 12h às 23h30. Bloqueio para montagem das estruturas.
- Avenida Capitão João Brandão e na Rua Desembargador Homero Mafra, das 19h às 20h30. Horário da corrida.
As seguintes vias terão bloqueios conforme a passagem dos participantes:
- Ruas Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira;
- Rua Atalides Moreira de Souza;
- Rua José Alexandre Buaiz;
- Rua Tenente Mário Francisco Brito.
Domingo (15)
A Corrida Track&Field provocará alterações no trânsito da Enseada do Suá, principalmente nas proximidades do Shopping Vitória. Os bloqueios e as ocupações de faixas estão previstos das 3h às 9h30.
Interdições totais:
- As três faixas da Avenida Américo Buaiz no sentido Camburi, em frente ao Shopping Vitória, no trecho entre a Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho e a Avenida José Miranda Machado.
- Rua Victor Civita
- Avenida Américo Buaiz, sentido Camburi: no trecho seguinte, até as proximidades do McDonald's, duas faixas serão utilizadas pelos corredores. Uma permanecerá liberada para a saída de veículos da Ilha do Boi.
- Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro: haverá ocupação de faixas nos trechos utilizados pelos atletas, com pelo menos uma faixa liberada para veículos.
- Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho e avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes: haverá bloqueios parciais em trechos dos dois sentidos.
- Avenida José Miranda Machado: terá interdição parcial no sentido Ilha do Boi.
Para evitar retenções nas proximidades da corrida, a recomendação é que os condutores utilizem as avenidas Fernando Ferrari, Nossa Senhora da Penha e Leitão da Silva.
A Corrida da Maior Torcida terá largada prevista para as 6h30, no Sambão do Povo, e chegada na Praça do Papa. Segundo a Prefeitura de Vitória, as interdições e alterações de rota serão realizadas conforme a passagem dos corredores.
A orientação é que, entre 6h e 7h30, os condutores evitem a região central, especialmente as imediações do Sambão do Povo, devido à movimentação de participantes e do público que se deslocará para o evento.
Para quem chega à Capital pela Segunda Ponte, a faixa 1 permanecerá liberada a partir das proximidades da Rodoviária, seguindo pela Vila Rubim até o acesso à Avenida Princesa Isabel.
As demais faixas serão destinadas aos corredores, que seguirão pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em direção à Praça do Papa.
Faixas reversíveis:
Para manter a circulação de veículos, serão implantadas faixas reversíveis em dois trechos:
- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes: entre a Rua Desembargador José Vicente e a Avenida Leitão da Silva, para circulação no sentido Camburi.
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: a faixa da esquerda, do sentido Centro, será utilizada por veículos que seguem em direção a Camburi, entre a Avenida Leitão da Silva e a Rua Clóvis Machado. A medida funcionará como alternativa de acesso à Ilha do Boi e à região da Enseada do Suá.