BR 101 será totalmente interditada em Ibiraçu nesta quinta (12); veja horário

A BR 101 será totalmente interditada no quilômetro 212, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, a partir das 14h desta quinta-feira (12), para a detonação de rochas. O serviço faz parte das obras de duplicação do subtrecho C da rodovia, entre Ibiraçu e João Neiva.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a previsão é de que a operação seja concluída em até duas horas. Caso necessário, o sistema Pare e Siga poderá ser implantado após a detonação, para permitir a circulação alternada de veículos.
A concessionária informou que o serviço será realizado com uso controlado de explosivos, seguindo protocolos de segurança. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.
A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e se programarem para possíveis atrasos durante o período de interdição.