Rabdomiólise: 5 sinais de alerta que não devem ser ignorados após esforços físicos extremos

Embora seja uma condição incomum, pode evoluir com complicações graves, incluindo lesão renal aguda. “Quando ocorre uma destruição muscular muito intensa, o organismo libera substâncias que podem sobrecarregar os rins e comprometer seu funcionamento. A mioglobina é uma delas e, quando liberada em grandes quantidades, pode contribuir para o desenvolvimento de uma lesão renal aguda. Por isso, a rabdomiólise não deve ser vista apenas como um problema muscular, mas como uma condição que também exige atenção à saúde renal”, explica a Dra. Márcia Queiroz, nefrologista e diretora médica da Clínica Renal Prime.