Poeira e mau cheiro em casa? Veja 7 dicas para deixar os ambientes limpos e cheirosos

Para limpar pequenas manchas de mofo, coloque luvas, abra as janelas e prepare uma solução com aproximadamente 100 ml de água sanitária comum para 1 litro de água, seguindo também as orientações do fabricante. Aplique cuidadosamente na região afetada com um pano ou uma esponja, sem encharcar a superfície, e deixe agir pelo tempo indicado no rótulo. Depois, remova os resíduos conforme as instruções do produto e deixe a área secar completamente. Nunca misture água sanitária com vinagre, amônia ou outros produtos de limpeza.