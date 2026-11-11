7 livros para repensar liderança, tecnologia e trabalho em 2027

Por que tantas pessoas conquistam sucesso profissional e, ainda assim, se sentem vazias? A pergunta é o ponto de partida de Eric Faro, mestre em Liderança e doutor em Psicologia da Performance, para propor uma perspectiva cristocêntrica do florescimento humano, que conecta princípios da fé a conhecimentos da psicologia positiva, da neurociência e da ciência da motivação . Para líderes e profissionais que medem a carreira por metas e resultados, o livro desloca a discussão sobre desempenho para o sentido e a realização pessoal, tema que ganha espaço nas empresas à medida que cresce a pressão por produtividade.