7 livros para repensar liderança, tecnologia e trabalho em 2027

Inteligência artificial e automação já fazem parte da rotina de empresas de todos os portes, e a discussão sobre gestão se deslocou. As ferramentas resolvem cada vez mais tarefas, mas decisões, conversas e relações de confiança continuam nas mãos das pessoas.
Para quem lidera equipes ou toca o próprio negócio, a pergunta deixou de ser se a tecnologia vai transformar o trabalho e passou a ser o que precisa ser fortalecido enquanto ela avança.
Esse é o fio que atravessa a seleção de livros a seguir, reunida para quem está planejando o próximo ano. Confira indicações que tratam de temas como o dia a dia da liderança, comunicação, modelos de gestão, propriedade intelectual, propósito profissional e o futuro das cidades.
1. Dividir para multiplicar
Programador do tempo em que computadores ocupavam salas inteiras, Ernesto Haberkorn criou a SIGA e participou de capítulos decisivos da tecnologia brasileira. Sua escolha mais ousada foi dividir o negócio com o jovem Laércio Cosentino, e dessa sociedade nasceu a Microsiga, embrião da TOTVS, hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Na biografia escrita por Anderson de Paula, a trajetória de fracassos, sociedades e recomeços mostra que, às vezes, crescer exige renunciar parte do que se conquistou.
2. A arte de reprovar
Criativos odeiam ser reprovados. Líderes odeiam reprovar. Mas a verdade é que o feedback negativo faz parte do trabalho. O problema não é dizer “não”. É como transformar o “não” em uma oportunidade de crescimento sem desmotivar o time nem matar a criatividade. André Havt compartilha lições acumuladas em três décadas liderando equipes de comunicação para mostrar como recusar ideias com mais gentileza e assertividade em qualquer área dos negócios.
3. Comunicação responsiva
Como dizer o que precisa ser dito nos negócios sem recorrer ao silêncio ou à agressividade? Além de equilibrar emoções sob pressão, as conversas difíceis exigem ferramentas para fortalecer relações e influenciar com credibilidade. O professor e consultor Lucas Nascimento reúne aprendizados de sua metodologia corporativa e anos de experiência em análise do discurso para mostrar estratégias práticas que ajudam a acolher o dissenso com sabedoria, trocar a mentalidade reativa pela responsiva e sustentar divergências no trabalho.
4. Humanize-se ou morra
Inteligência artificial, automação, dados e ferramentas digitais permitem fazer mais, melhor, mais rápido e por menos custo. Mas, neste livro da Citadel Editora, André Cruz e Michelle Oliveira defendem que, quanto mais inteligentes ficam as máquinas, mais humanas as empresas precisam ser. A partir de casos reais e lições aplicáveis à gestão e liderança, os autores mostram por que cultura, confiança, empatia e experiência deixaram de ser valores abstratos para se tornarem vantagens competitivas nos negócios.
5. Odisseia Infinity
O livro parte de uma pergunta de planejamento: como seria uma cidade projetada do zero para colocar a tecnologia a serviço das pessoas? Inspirados na epopeia de Homero, os autores descrevem Infinity, uma cidade em que inteligência artificial, energias renováveis, arquitetura, economia, educação e governança funcionam como um único ecossistema.
A proposta usa conhecimentos e soluções que já existem para discutir cidades inteligentes, regenerativas e inclusivas. Para gestores, empreendedores e investidores, o interesse está no argumento central: a inovação depende tanto de tecnologia quanto de um novo modelo de desenvolvimento, e as cidades são o ponto de partida dessa mudança.
6. Vida plena
Por que tantas pessoas conquistam sucesso profissional e, ainda assim, se sentem vazias? A pergunta é o ponto de partida de Eric Faro, mestre em Liderança e doutor em Psicologia da Performance, para propor uma perspectiva cristocêntrica do florescimento humano, que conecta princípios da fé a conhecimentos da psicologia positiva, da neurociência e da ciência da motivação . Para líderes e profissionais que medem a carreira por metas e resultados, o livro desloca a discussão sobre desempenho para o sentido e a realização pessoal, tema que ganha espaço nas empresas à medida que cresce a pressão por produtividade.
7. O desenho industrial como alternativa estratégica na proteção dos designs da indústria criativa da moda
Quando uma criação de moda é reproduzida sem autorização, quais instrumentos jurídicos existem para proteger o trabalho original? Essa é uma das questões exploradas pela pesquisadora, bacharela em Direito, especialista em propriedade intelectual e designer Ana Clara Gomes Alves em seu novo livro publicado pela Lumen Juris. Com uma linguagem acessível aos profissionais do setor criativo, a obra analisa os mecanismos jurídicos disponíveis para proteger as criações dos pequenos empreendedores.
Por Misael Freitas