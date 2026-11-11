Lifting facial: como funciona a cirurgia de rejuvenescimento de Scheila Carvalho

Depois de um longo histórico com tratamentos estéticos — em especial o uso de preenchedores que mudaram suas feições —, Scheila Carvalho decidiu recorrer ao lifting facial. A cirurgia vem conquistando celebridades ao redor do mundo em busca de um rejuvenescimento mais natural.





Atualmente com 53 anos, Scheila, que já havia removido parte dos preenchedores do seu rosto, passou pela cirurgia no dia 20 de outubro. Através de suas redes sociais, o cirurgião plástico Carmelo Occhipinti Filho, responsável pela operação, explicou que o histórico de preenchimentos em excesso foi um dos fatores que levaram à decisão pela cirurgia.





Com o passar dos anos, a redução natural na produção de colágeno e a perda de elasticidade provocam a queda das estruturas faciais, resultando em flacidez, marcas de expressão acentuadas e perda do contorno mandibular. Para tratar essas alterações no rosto e no pescoço, o lifting facial, tecnicamente chamado de ritidoplastia, surge como uma das principais alternativas cirúrgicas. O procedimento atua sobre estruturas mais profundas da face, reposicionando tecidos que perderam sustentação ao longo do tempo e removendo o excesso de pele, quando necessário. O objetivo principal é proporcionar uma aparência mais descansada e rejuvenescida, respeitando rigorosamente as características individuais de cada pessoa.





A indicação da cirurgia é voltada para quem apresenta sinais mais evidentes do envelhecimento, como flacidez nas bochechas, formação de papada e sobram de pele na região cervical. Ao contrário do que muitos pensam, a decisão de operar não está associada ao fator cronológico. “Não existe uma idade específica ou obrigatória para realizar o lifting facial. A indicação está muito mais relacionada ao grau de envelhecimento e à condição dos tecidos do que à idade cronológica”, explica o cirurgião plástico Ariosto Santos. O médico reforça que a análise precisa ser individualizada, considerando o estado de saúde e as queixas anatômicas do paciente.





Por se tratar de uma intervenção altamente personalizada, a escolha da metodologia varia conforme as particularidades anatômicas de cada indivíduo. Fatores como o grau de flacidez, a qualidade da pele, a sustentação óssea e a distribuição gordurosa definem o planejamento do cirurgião plástico. “Cada rosto apresenta características próprias, e o processo de envelhecimento não acontece da mesma maneira em todas as pessoas. Por isso, avaliamos quais regiões precisam de maior atenção”, afirma Ariosto Santos, ressaltando que essa estratégia detalhada é o que garante a conquista de um resultado harmônico e espontâneo.