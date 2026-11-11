Lifting facial: como funciona a cirurgia de rejuvenescimento de Scheila Carvalho

Depois de um longo histórico com tratamentos estéticos — em especial o uso de preenchedores que mudaram suas feições —, Scheila Carvalho decidiu recorrer ao lifting facial. A cirurgia vem conquistando celebridades ao redor do mundo em busca de um rejuvenescimento mais natural.
Atualmente com 53 anos, Scheila, que já havia removido parte dos preenchedores do seu rosto, passou pela cirurgia no dia 20 de outubro. Através de suas redes sociais, o cirurgião plástico Carmelo Occhipinti Filho, responsável pela operação, explicou que o histórico de preenchimentos em excesso foi um dos fatores que levaram à decisão pela cirurgia.
Com o passar dos anos, a redução natural na produção de colágeno e a perda de elasticidade provocam a queda das estruturas faciais, resultando em flacidez, marcas de expressão acentuadas e perda do contorno mandibular. Para tratar essas alterações no rosto e no pescoço, o lifting facial, tecnicamente chamado de ritidoplastia, surge como uma das principais alternativas cirúrgicas. O procedimento atua sobre estruturas mais profundas da face, reposicionando tecidos que perderam sustentação ao longo do tempo e removendo o excesso de pele, quando necessário. O objetivo principal é proporcionar uma aparência mais descansada e rejuvenescida, respeitando rigorosamente as características individuais de cada pessoa.
A indicação da cirurgia é voltada para quem apresenta sinais mais evidentes do envelhecimento, como flacidez nas bochechas, formação de papada e sobram de pele na região cervical. Ao contrário do que muitos pensam, a decisão de operar não está associada ao fator cronológico. “Não existe uma idade específica ou obrigatória para realizar o lifting facial. A indicação está muito mais relacionada ao grau de envelhecimento e à condição dos tecidos do que à idade cronológica”, explica o cirurgião plástico Ariosto Santos. O médico reforça que a análise precisa ser individualizada, considerando o estado de saúde e as queixas anatômicas do paciente.
Por se tratar de uma intervenção altamente personalizada, a escolha da metodologia varia conforme as particularidades anatômicas de cada indivíduo. Fatores como o grau de flacidez, a qualidade da pele, a sustentação óssea e a distribuição gordurosa definem o planejamento do cirurgião plástico. “Cada rosto apresenta características próprias, e o processo de envelhecimento não acontece da mesma maneira em todas as pessoas. Por isso, avaliamos quais regiões precisam de maior atenção”, afirma Ariosto Santos, ressaltando que essa estratégia detalhada é o que garante a conquista de um resultado harmônico e espontâneo.
Em relação à cicatrização, os cortes são estrategicamente planejados para que os sinais fiquem camuflados
Ariosto Santos Cirurgião plástico
As incisões costumam ser posicionadas ao redor das orelhas, rente à linha do cabelo ou no couro cabeludo, tornando os traços quase imperceptíveis com o tempo. "Contudo, a evolução final da cicatriz também depende da resposta biológica do organismo e dos cuidados adotados pelo paciente no pós-operatório", diz o médico.
O cirurgião plastico Arilton Pirola diz que a técnica depende do grau de flacidez, das características do rosto e das regiões que o paciente quer tratar. "Há cirurgias que abordam o rosto e o pescoço de forma mais ampla e outras voltadas a mudanças mais localizadas. Em alguns casos, também podemos associar procedimentos, como a cirurgia das pálpebras. Na consulta, avaliamos o que faz sentido para cada paciente".
O médico diz o resultado começa a aparecer nas primeiras semanas, conforme o inchaço e os hematomas vão diminuindo. Mas a recuperação acontece em fases: o rosto ainda passa por mudanças até que os tecidos cicatrizem e se acomodem. "Por isso, a gente costuma considerar o resultado mais próximo do definitivo em torno de seis meses. Hoje também podemos associar a cirurgia a tecnologias, como o laser fracionado de CO2 e outros recursos, que ajudam a cuidar da pele e podem contribuir para uma recuperação mais tranquila", diz Arilton Pirola.
Depois da cirurgia, alguns pacientes sentem dormência ou formigamento em determinadas regiões do rosto, e pode haver alterações temporárias na movimentação. "Isso faz parte de uma recuperação que precisa ser acompanhada de perto. Cada paciente tem seu próprio ritmo, então é importante seguir as orientações e contar à equipe como está se sentindo".
As incisões são planejadas para acompanhar regiões próximas às orelhas e ao couro cabeludo, onde as cicatrizes tendem a ficar mais discretas. "O desenho e a localização dependem da técnica escolhida e das características de cada paciente. Os cuidados depois da cirurgia também são importantes para a cicatrização", conta Arilton Pirola.
É importante ressaltar que os resultados definitivos da ritidoplastia não surgem imediatamente após a saída do centro cirúrgico, demandando semanas ou meses para a acomodação total dos tecidos. "Nos primeiros dias, o surgimento de inchaços (edemas), hematomas e manchas arroxeadas é considerado normal e esperado. A descamação da pele, por sua vez, não é uma regra e necessita de avaliação caso ocorra. Alterações de sensibilidade, como formigamento e dormência temporários, também podem acontecer devido à manipulação dos tecidos" explica Ariosto Santos.
Entretanto, o surgimento de dificuldades na mobilidade da face exige atenção redobrada durante as consultas de retorno. “Em alguns casos, o paciente também pode apresentar alterações transitórias na movimentação de determinadas regiões do rosto. Essas manifestações precisam ser acompanhadas pelo cirurgião durante o pós-operatório, pois alterações motoras também podem indicar complicações e não devem ser consideradas automaticamente normais”, alerta Ariosto Santos.