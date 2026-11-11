Aumento de casos de Covid-19: o que fazer diante da suspeita da doença

O Brasil voltou a registrar aumento no casos de Covid-19 nos últimos dias. Dados do último Boletim InfoGripe da Fiocruz apontam para crescimento no número de casos graves de Covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.





No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias.





Os sintomas da doença podem se confundir com os da gripe, por isso é preciso atenção. A infectologista Polyana Gitirana, do Hospital Vitória Apart, explica que não é possível diferenciar as duas doenças apenas pelos sintomas, já que os quadros clínicos são praticamente indistinguíveis. "Tivemos algumas variantes do coronavírus que provocavam perda de olfato e paladar, mas, nas variantes mais recentes, esses sintomas deixaram de ser tão frequentes. Por isso, atualmente, a Covid-19 pode apresentar manifestações muito semelhantes às de uma gripe comum". Os sintomas são bastante semelhantes e incluem dor de garganta, tosse, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e febre.





A forma segura de confirmar se é Covid-19 é através de exames laboratoriais (como o teste rápido de antígeno ou o RT-PCR) realizados em unidades de saúde ou com autotestes disponíveis em farmácias.





A médica conta que atualmente, não existe uma recomendação de vacinação universal para toda a população. "Pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), a orientação é vacinar crianças de até cinco anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas imunocomprometidas e profissionais de saúde, que estão mais expostos à circulação do vírus", diz Polyana Gitirana.





Entre os grupos de pessoas imunocomprometidas estão pacientes com HIV, doenças oncológicas em tratamento com quimioterapia ou imunoterapia e pessoas que fazem uso de corticoides, entre outras condições que comprometem a imunidade. Para esses públicos, permanece a recomendação de reforço anual. Eventuais mudanças nas orientações podem ocorrer caso haja aumento de casos ou atualização das recomendações das autoridades de saúde.