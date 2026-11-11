Aumento de casos de Covid-19: o que fazer diante da suspeita da doença

O Brasil voltou a registrar aumento no casos de Covid-19 nos últimos dias. Dados do último Boletim InfoGripe da Fiocruz apontam para crescimento no número de casos graves de Covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias.
Os sintomas da doença podem se confundir com os da gripe, por isso é preciso atenção. A infectologista Polyana Gitirana, do Hospital Vitória Apart, explica que não é possível diferenciar as duas doenças apenas pelos sintomas, já que os quadros clínicos são praticamente indistinguíveis. "Tivemos algumas variantes do coronavírus que provocavam perda de olfato e paladar, mas, nas variantes mais recentes, esses sintomas deixaram de ser tão frequentes. Por isso, atualmente, a Covid-19 pode apresentar manifestações muito semelhantes às de uma gripe comum". Os sintomas são bastante semelhantes e incluem dor de garganta, tosse, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e febre.
A forma segura de confirmar se é Covid-19 é através de exames laboratoriais (como o teste rápido de antígeno ou o RT-PCR) realizados em unidades de saúde ou com autotestes disponíveis em farmácias.
A médica conta que atualmente, não existe uma recomendação de vacinação universal para toda a população. "Pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), a orientação é vacinar crianças de até cinco anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas imunocomprometidas e profissionais de saúde, que estão mais expostos à circulação do vírus", diz Polyana Gitirana.
Entre os grupos de pessoas imunocomprometidas estão pacientes com HIV, doenças oncológicas em tratamento com quimioterapia ou imunoterapia e pessoas que fazem uso de corticoides, entre outras condições que comprometem a imunidade. Para esses públicos, permanece a recomendação de reforço anual. Eventuais mudanças nas orientações podem ocorrer caso haja aumento de casos ou atualização das recomendações das autoridades de saúde.
A principal recomendação é manter uma boa hidratação e utilizar máscara para evitar a transmissão do vírus. Também pode ser necessário procurar orientação médica para avaliar a indicação de medicamentos sintomáticos, como antialérgicos e anti-histamínicos.
Polyana Gitirana Infectologista
O infectologista Lauro Ferreira Pinto, do CVP Vacinas, diz que o que é mais característico de quadros de Covid-19 é a presença de sintomas que afetem diversos sistemas do corpo e não só o respiratório. "Essa é uma das principais características que diferenciam a Covid-19 de outras infecções respiratórias comuns, como a gripe. Embora o vírus entre no organismo pelas vias aéreas e cause sintomas respiratórios frequentes, ele possui a capacidade de afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo simultaneamente".
Isso acontece porque o coronavírus (SARS-CoV-2) utiliza uma proteína receptora chamada ACE2 para entrar nas células humanas. Essa proteína está presente não apenas nos pulmões, mas também nos vasos sanguíneos, no coração, nos rins, no sistema digestivo e no sistema nervoso.
A principal forma de prevenção contra casos graves por Covid-19 continua sendo a vacinação contra os casos graves, internações e mortes por Covid-19. "As vacinas atuais têm como foco principal reduzir a gravidade da infecção, evitando que ela evolua para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizações e óbitos". Para reduzir a circulação do vírus e proteger os mais frágeis, recomenda-se combinar a vacina com cuidados de higiene (como lavar as mãos ou usar álcool 70%), o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou em ambientes fechados/unidades de saúde, e a testagem rápida em caso de suspeita.
O médico ressalta que ainda é importante fazer o teste, especialmente se a pessoa apresentar sintomas respiratórios (como febre, tosse, dor de garganta, cansaço ou dores no corpo) ou se tiver tido contato próximo com alguém infectado. "Inclusive, saber se a pessoa está com COVID-19 ajuda a evitar o contato com idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas, reduzindo o risco de transmissão para quem tem maior chance de desenvolver formas graves da doença. No caso deles há antivirais específicos (como o Paxlovid/Nirmatrelvir+ritonavir) que precisam ser administrados nos primeiros dias para serem mais eficazes", diz Lauro Ferreira Pinto.
O que fazer diante da suspeita da doença?
Use máscara: coloque uma máscara de boa qualidade (como PFF2/N95 ou cirúrgica) imediatamente ao sair de casa ou se precisar ter contato com outras pessoas no mesmo ambiente.
Evite contato e aglomerações: afaste-se de outras pessoas e, se possível, isole-se em um cômodo separado em casa, mantendo o ambiente ventilado com as janelas abertas.
Faça um teste: procure um posto de saúde, farmácia ou laboratório para realizar o teste rápido (que sai em cerca de 15 minutos) ou o exame específico para diagnóstico.
Monitore os sintomas: casos leves devem ser tratados com repouso, hidratação adequada e medicamentos para febre e dor (sob orientação médica), evitando a automedicação.
Procure atendimento médico de urgência: se apresentar sinais de gravidade, como falta de ar, cansaço excessivo, dor ou pressão no peito.