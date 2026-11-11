A efetividade dos “choques de ordem”

Operações podem ser necessárias para interromper ameaças e proteger vidas. Sua efetividade, porém, precisa ser avaliada pelo que permanece depois delas. Os crimes diminuíram continuamente? Os moradores recuperaram a liberdade de circular? A confiança nas instituições aumentou? Sem essas respostas, corre-se o risco de confundir resultados imediatos com transformações duradouras.
Também importa a relação construída com a comunidade. Contingentes deslocados temporariamente podem responder à emergência, mas encontram limites para estabelecer vínculos de confiança. O policiamento comunitário exige presença continuada, escuta, respeito e solução conjunta de problemas. Conhecer uma localidade vai além de mapear pontos de ocorrência: envolve reconhecer seus cidadãos como parceiros.