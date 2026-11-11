A efetividade dos “choques de ordem”

Operações podem ser necessárias para interromper ameaças e proteger vidas. Sua efetividade, porém, precisa ser avaliada pelo que permanece depois delas. Os crimes diminuíram continuamente? Os moradores recuperaram a liberdade de circular? A confiança nas instituições aumentou? Sem essas respostas, corre-se o risco de confundir resultados imediatos com transformações duradouras.





Quando os contingentes se retiram e as condições que favorecem a violência permanecem, a rotina de inseguranç a pode reaparecer. Repete-se, então, o ciclo: crimes, repercussão, pressão pública, mobilização policial e novo anúncio de sucesso. O território recebe intervenções episódicas, mas continua sem uma estratégia consistente de acompanhamento. A ordem prometida dura apenas enquanto dura a operação.





A imagem é semelhante à de um paciente em estado crítico que recebe um medicamento para aliviar a dor. O alívio importa, mas não substitui o diagnóstico nem o tratamento. Na seguranç a pública, também é preciso compreender as dinâmicas criminais, as vulnerabilidades do território e as condições que permitem a reprodução dos problemas.



