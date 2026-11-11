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Sandro Roberto Campos

Artigo de Opinião

É coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo
Sandro Roberto Campos

A efetividade dos “choques de ordem”

Na segurança pública, também é preciso compreender as dinâmicas criminais, as vulnerabilidades do território e as condições que permitem a reprodução dos problemas
Sandro Roberto Campos
É coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 16:30

Publicado em 

11 nov 2026 às 16:30
Uma localidade atravessa insegurança, com roubos e outros crimes. O noticiário expõe o sofrimento das vítimas, enquanto imagens de indivíduos armados circulam nas redes. Logo, já surge a pergunta: onde está a Polícia Militar? A cobrança é legítima. O problema começa quando a urgência transforma uma questão complexa em uma exigência simplista: que a polícia, sozinha, faça cessar a criminalidade.

Em um ambiente de medo e indignação, o debate perde espaço para palavras de ordem. A população passa a enxergar o emprego da força policial como o único remédio possível. Deflagram-se cercos e operações; anunciam-se prisões e apreensões. As imagens transmitem uma sensação de retomada do controle. Mas a visibilidade da ação não equivale à solução do problema.
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Operações podem ser necessárias para interromper ameaças e proteger vidas. Sua efetividade, porém, precisa ser avaliada pelo que permanece depois delas. Os crimes diminuíram continuamente? Os moradores recuperaram a liberdade de circular? A confiança nas instituições aumentou? Sem essas respostas, corre-se o risco de confundir resultados imediatos com transformações duradouras.


Quando os contingentes se retiram e as condições que favorecem a violência permanecem, a rotina de insegurança pode reaparecer. Repete-se, então, o ciclo: crimes, repercussão, pressão pública, mobilização policial e novo anúncio de sucesso. O território recebe intervenções episódicas, mas continua sem uma estratégia consistente de acompanhamento. A ordem prometida dura apenas enquanto dura a operação.

A imagem é semelhante à de um paciente em estado crítico que recebe um medicamento para aliviar a dor. O alívio importa, mas não substitui o diagnóstico nem o tratamento. Na segurança pública, também é preciso compreender as dinâmicas criminais, as vulnerabilidades do território e as condições que permitem a reprodução dos problemas.

Cabe perguntar: as prisões são acompanhadas de investigação capaz de sustentar a responsabilização criminal? Há integração entre os órgãos envolvidos? Os policiais conhecem o território, seus moradores e suas demandas? Existe continuidade no trabalho? A sucessão de prisões e solturas, por si só, não explica a insegurança; é necessário examinar a qualidade das provas e o funcionamento de todo o sistema.

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Também importa a relação construída com a comunidade. Contingentes deslocados temporariamente podem responder à emergência, mas encontram limites para estabelecer vínculos de confiança. O policiamento comunitário exige presença continuada, escuta, respeito e solução conjunta de problemas. Conhecer uma localidade vai além de mapear pontos de ocorrência: envolve reconhecer seus cidadãos como parceiros.


Os “choques de ordem” tornam-se questionáveis quando deixam de integrar uma política mais ampla e passam a ocupar o lugar dela. Grandes mobilizações rendem imagens impactantes, mas não dispensam planejamento, inteligência, prevenção e avaliação. A advertência de Jorge da Silva sobre a fuga diante da complexidade ajuda a compreender a tentação de substituir o enfrentamento dos problemas por respostas de apelo visual.

A metáfora da síndrome da Rainha Vermelha, apresentada por Marcos Rolim, expressa esse impasse: correr exaustivamente e permanecer no mesmo lugar. A intensidade do esforço não garante avanço quando se repetem estratégias sem rever seus pressupostos. Policiais se desgastam, moradores continuam com medo e novas operações são anunciadas como se cada uma pudesse oferecer a solução definitiva.

Superar esse ciclo exige atuação policial contínua, articulada à investigação e às políticas sociais e urbanas. Exige, também, participação comunitária, inclusive por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública. A população precisa ser ouvida na identificação dos problemas e no acompanhamento das respostas. Segurança se mede pela proteção cotidiana das pessoas. Sem continuidade, os espetáculos se repetem, enquanto a ordem tão almejada permanece uma miragem.

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