Covid: o que se sabe sobre a variante "Nimbus"? Especialista explica!

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque as informações sobre a nova variante do coronavírus, NB.1.8.1 — apelidada de “Nimbus” — que tem sido associada a relatos crescentes de um sintoma particularmente doloroso: dor de garganta intensa descrita por pacientes como "engolir cacos de vidro". Médicos dizem que a nova cepa Nimbus Covid agora é dominante no mundo todo, sob monitoramento rigoroso da Organização Mundial da Saúde. Os dados mais recentes da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido mostram que as internações hospitalares no Reino Unido aumentaram quase 10 por cento na última semana para a qual há dados disponíveis. As informações são do site "Yahoo". A comentarista explica. "É uma variante em monitoramento, subvariante da Ômicron. O alerta vem da Grã-Bretanha, com o relato de uma dor de garganta muito forte. Mas não é, até o momento, algo preocupante no sentido de aumentar o número de casos e ser mais virulenta. Entra, justamente, naquilo que a gente sempre fala de evolução da doença e o surgimento de novas variantes", explica. Ouça a conversa completa!