O 'teste de motorista' que fez empresa desistir de contratar um executivo — e qual é o peso da gentileza no trabalho

Não se trata de uma prática institucionalizada, mas o punhado de exemplos aponta para uma pergunta maior, que especialistas em recrutamento no Brasil também vêm observando de perto: o quanto o caráter — e a forma como alguém trata quem não tem poder sobre sua carreira — vem pesando nas decisões de contratação, tanto quanto (ou até mais que) currículo e competência técnica?