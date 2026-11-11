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Investigação

Idoso de 73 anos morre com suspeita de febre maculosa em Mimoso do Sul

Morador da cidade, ele relatou ter sido picado por um carrapato e apresentou febre intensa, dor de cabeça, tontura, diarreia e vômitos

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 12:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2026 às 12:11
Três casos de febre maculosa foram registrados no município este ano  Crédito: Divulgação | Prefeitura de Mimoso

A morte de um idoso de 73 anos, na segunda-feira (9), é investigada pela Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por suspeita de febre maculosa. Morador do distrito de Ponte do Itabapoana, ele relatou ter sido picado por um carrapato, segundo a Vigilância Epidemiológica do município.


Inicialmente, foram consideradas as hipóteses de dengue, febre maculosa e um quadro agudo de sinusite. O idoso procurou atendimento em um hospital de Apiacá na sexta-feira (6), mas depois foi transferido para outra unidade hospitalar em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.


Segundo o técnico de Vigilância Epidemiológica, Thiago Costa Santiliano, o paciente chegou à primeira unidade de saúde com febre intensa, dor de cabeça, tontura, diarreia e vômitos.


O diagnóstico inicial do hospital foi de sinusite. No entanto, também foi aberta uma investigação para dengue, devido à ocorrência de casos no município. A suspeita de febre maculosa ganhou força porque o paciente morava em uma área considerada de transmissão da doença e relatou a picada de carrapato.


" Tudo indica para nós que possa ser febre maculosa, mas ainda vamos aguardar toda a documentação do hospital para poder fechar o diagnóstico desse paciente", afirmou Santiliano.


Amostras de material biológico foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial. O resultado deve ficar pronto em aproximadamente sete dias.


A febre maculosa é transmitida pela picada de carrapatos infectados, como o carrapato-estrela. O parasita pode adquirir a bactéria ao se alimentar do sangue de animais infectados, como capivaras e cavalos.



Casos no município

Mimoso do Sul confirmou três casos de febre maculosa neste ano. Duas pessoas morreram em decorrência da doença: uma menina de 12 anos, em julho, e uma jovem de 24 anos, em abril.


Até o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, no sábado (7), haviam sido notificados 69 casos da doença, dos quais 24 permaneciam em investigação.


A Vigilância Epidemiológica informou que reforçou a divulgação de informações e a capacitação dos profissionais de saúde. Após a última morte, equipes também realizaram a captura de carrapatos no município.


A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia respondido até a publicação.

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Os materiais coletados passarão por análises que devem contribuir para uma melhor compreensão do cenário epidemiológico das áreas investigadas.

Febre maculosa: Boa Esperança confirma 3º caso e coleta carrapatos em comunidades

Morte ocorreu no último sábado (15), e a Secretaria de Estado da Saúde investiga o caso; município já registrou outro óbito pela doença neste ano

Homem de 52 anos morre com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança

Equipes da Vigilância Epidemiológica de Mimoso do Sul em campo

Mimoso do Sul investiga oito casos de febre maculosa após duas mortes pela doença

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