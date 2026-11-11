Idoso de 73 anos morre com suspeita de febre maculosa em Mimoso do Sul

A morte de um idoso de 73 anos, na segunda-feira (9), é investigada pela Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por suspeita de febre maculosa. Morador do distrito de Ponte do Itabapoana, ele relatou ter sido picado por um carrapato, segundo a Vigilância Epidemiológica do município.





Inicialmente, foram consideradas as hipóteses de dengue, febre maculosa e um quadro agudo de sinusite. O idoso procurou atendimento em um hospital de Apiacá na sexta-feira (6), mas depois foi transferido para outra unidade hospitalar em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.





Segundo o técnico de Vigilância Epidemiológica, Thiago Costa Santiliano, o paciente chegou à primeira unidade de saúde com febre intensa, dor de cabeça, tontura, diarreia e vômitos.





O diagnóstico inicial do hospital foi de sinusite. No entanto, também foi aberta uma investigação para dengue, devido à ocorrência de casos no município. A suspeita de febre maculosa ganhou força porque o paciente morava em uma área considerada de transmissão da doença e relatou a picada de carrapato.





" Tudo indica para nós que possa ser febre maculosa, mas ainda vamos aguardar toda a documentação do hospital para poder fechar o diagnóstico desse paciente", afirmou Santiliano.





Amostras de material biológico foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial. O resultado deve ficar pronto em aproximadamente sete dias.





A febre maculosa é transmitida pela picada de carrapatos infectados, como o carrapato-estrela. O parasita pode adquirir a bactéria ao se alimentar do sangue de animais infectados, como capivaras e cavalos.







