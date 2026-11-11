Entenda o novo 'GTA 6' e por que a saga virou fenômeno apesar das polêmicas

Apesar das críticas, "GTA" se tornou referência cultural, e grandes nomes do cinema e da música participaram da franquia.





O ator Ray Liotta emprestou a voz ao protagonista de "GTA: Vice City", lançado em 2002. Outras estrelas, como Samuel L. Jackson, Burt Reynolds, o músico Phil Collins e o humorista Ricky Gervais também aparecem nos jogos.





A dupla francesa de música eletrônica Justice assina a trilha sonora de "GTA 6", e o álbum que acompanha o videogame inclui faixas do rapper Travis Scott, do cantor de reggaeton Rauw Alejandro e dos argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.





'GTA 6'





O lançamento de "GTA 6", inicialmente previsto para o segundo semestre de 2025, foi adiado para o fim de maio de 2026 e, depois, para 19 de novembro.





O lançamento é tão importante que os concorrentes da Take-Two evitaram lançar seus jogos no mesmo período, o que levou a uma concentração de novidades em setembro e outubro.





"GTA 6" se passa no estado fictício de Leonida, na cidade de Vice City, claramente inspirados na Flórida e em Miami. A história se concentra em um casal de ex-presidiários, Jason Duval e Lucía Caminos. Ela é a primeira protagonista feminina jogável da franquia.





Segundo estimativas, o custo do novo título ficaria entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, o que faria dele o produto mais caro da história do entretenimento, incluindo o cinema, após mais de oito anos de trabalho.