Entenda o novo 'GTA 6' e por que a saga virou fenômeno apesar das polêmicas

"Grand Theft Auto", a franquia "GTA", é fenômeno cultural, mas também alvo de polêmicas e uma máquina de fazer dinheiro. A saga de videogames vai lançar um novo título no dia 19 deste mês.
O lançamento de "GTA 6" representa um enorme desafio financeiro para o estúdio Rockstar Games e sua controladora, a Take-Two Interactive. Veja a seguir cinco aspectos importantes sobre essa franquia.
GTA, começado em 1997, deve seu nome ao termo jurídico usado na Califórnia para o crime de furto qualificado de veículo. Em vez dos heróis que costumam aparecer na maioria dos videogames, aqui o jogador assume o papel de um criminoso que espalha o caos por uma cidade.
Em 2001, o terceiro título marcou uma virada. Um mundo em 3D a ser explorado, gráficos sofisticados e uma jogabilidade elogiada pela crítica, especialmente devido à liberdade de ação. Desde então, todos os títulos receberam excelentes avaliações.
"GTA 5", lançado em 2013, teve nota 97 de 100 na plataforma de avaliações Metacritic e todos os anos aparece entre os jogos mais vendidos.
Máquina de fazer dinheiro
Quando saiu, "GTA 5" arrecadou mais de US$ 1 bilhão em três dias, mais rapidamente do que qualquer outro produto de entretenimento na história, segundo a Take-Two.
O jogo vendeu mais de 230 milhões de cópias, e o conjunto da franquia supera 475 milhões, segundo os resultados da empresa divulgados em agosto. "GTA 5" é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de "Minecraft".
Mesmo sem um novo título há mais de uma década, a marca gera cerca de US$ 500 milhões por ano, sobretudo graças à versão virtual.
"GTA Online", atualizado com frequência, ainda reúne quase 15 milhões de jogadores por mês, que gastam dinheiro real em troca de itens virtuais. A receita da franquia supera os US$ 10 bilhões.
Polêmicas mancharam a franquia, criticada por promover a violência e incentivar comportamentos criminosos. As acusações são rejeitadas pela Take-Two.
O jogo também é criticado pela misoginia na representação das mulheres, pelos estereótipos de minorias étnicas e pelas cenas de tortura.
Embora alguns elogiem o caráter satírico dos games, a venda deles foi proibida ou limitada em vários países. Em 2014, a rede Target Australia deixou de vender "GTA 5", alegando preocupação por parte dos clientes.
Apesar das críticas, "GTA" se tornou referência cultural, e grandes nomes do cinema e da música participaram da franquia.
O ator Ray Liotta emprestou a voz ao protagonista de "GTA: Vice City", lançado em 2002. Outras estrelas, como Samuel L. Jackson, Burt Reynolds, o músico Phil Collins e o humorista Ricky Gervais também aparecem nos jogos.
A dupla francesa de música eletrônica Justice assina a trilha sonora de "GTA 6", e o álbum que acompanha o videogame inclui faixas do rapper Travis Scott, do cantor de reggaeton Rauw Alejandro e dos argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.
'GTA 6'
O lançamento de "GTA 6", inicialmente previsto para o segundo semestre de 2025, foi adiado para o fim de maio de 2026 e, depois, para 19 de novembro.
O lançamento é tão importante que os concorrentes da Take-Two evitaram lançar seus jogos no mesmo período, o que levou a uma concentração de novidades em setembro e outubro.
"GTA 6" se passa no estado fictício de Leonida, na cidade de Vice City, claramente inspirados na Flórida e em Miami. A história se concentra em um casal de ex-presidiários, Jason Duval e Lucía Caminos. Ela é a primeira protagonista feminina jogável da franquia.
Segundo estimativas, o custo do novo título ficaria entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, o que faria dele o produto mais caro da história do entretenimento, incluindo o cinema, após mais de oito anos de trabalho.