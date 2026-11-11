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Evento gratuito

Orquestra do Sesi apresenta concerto gratuito em homenagem a Djavan em Vitória; veja detalhes

Orquestra Camerata SESI apresenta, neste sábado (14), às 11h, o espetáculo “Djavan in Concert”, em homenagem à obra do cantor e compositor alagoano
Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 12:07

Orquestra Camerata SESI se apresenta no Parque Botânico Vale, em Vitória, neste sábado (14), às 11h
Orquestra Camerata SESI se apresenta no Parque Botânico Vale, em Vitória, neste sábado (14), às 11h Divulgação/Sesi/Globo/ Bob Paulino

A Orquestra Camerata Sesi apresenta, neste sábado (14), às 11h, o espetáculo “Djavan in Concert”, em homenagem à obra do cantor e compositor alagoano, no Parque Botânico Vale, em Vitória. O concerto terá a participação de Daniel Silva, cantor, violonista e produtor musical capixaba. O evento será gratuito, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.


A apresentação faz parte da readequação da programação do Sesi Cultura após o incêndio no Teatro do Sesi , em Jardim da Penha, em 8 de outubro. Com o espaço temporariamente indisponível, concertos e espetáculos previstos para o teatro estão sendo transferidos para outros locais. A iniciativa é promovida pelo Sesi Cultura e pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

De acordo com a organização, a proposta de repertório é levar a musicalidade de Djavan, marcada pela mistura de ritmos brasileiros, jazz, soul e influências da música africana, para o arranjo orquestral da Camerata. As composições do artista, com melodias e harmonias sofisticadas, atravessam gerações e ocupam lugar de destaque na história da MPB.

Daniel Silva, por sua vez, se destaca pelo trabalho com o violão de seis cordas, no qual explora possibilidades rítmicas, harmônicas e interpretativas do instrumento. Além dos palcos, ele atua como produtor musical e cria conteúdos sobre música e violão, compartilhando experiências com músicos e admiradores do instrumento em todo o país. 

Parque Botânico Vale

O Parque Botânico Vale tem 33 hectares de Mata Atlântica em área urbana de Vitória. O espaço contribui para a conservação da fauna e da flora nativas e oferece programação cultural e educativa para a população.

SERVIÇO


Djavan in Concert – Camerata SESI

  • Quando: sábado, 14 de novembro, às 11h

  • Onde: Parque Botânico Vale, em Vitória

  • Atração: Orquestra Camerata SESI, com participação do cantor e violonista capixaba Daniel Silva

  • Ingressos: gratuitos

  • Entrada: não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury. 

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