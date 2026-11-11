Orquestra do Sesi apresenta concerto gratuito em homenagem a Djavan em Vitória; veja detalhes

A Orquestra Camerata Sesi apresenta, neste sábado (14), às 11h, o espetáculo “Djavan in Concert”, em homenagem à obra do cantor e compositor alagoano, no Parque Botânico Vale, em Vitória. O concerto terá a participação de Daniel Silva, cantor, violonista e produtor musical capixaba. O evento será gratuito, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.





A apresentação faz parte da readequação da programação do Sesi Cultura após o incêndio no Teatro do Sesi , em Jardim da Penha, em 8 de outubro. Com o espaço temporariamente indisponível, concertos e espetáculos previstos para o teatro estão sendo transferidos para outros locais. A iniciativa é promovida pelo Sesi Cultura e pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





De acordo com a organização, a proposta de repertório é levar a musicalidade de Djavan, marcada pela mistura de ritmos brasileiros, jazz, soul e influências da música africana, para o arranjo orquestral da Camerata. As composições do artista, com melodias e harmonias sofisticadas, atravessam gerações e ocupam lugar de destaque na história da MPB.





Daniel Silva, por sua vez, se destaca pelo trabalho com o violão de seis cordas, no qual explora possibilidades rítmicas, harmônicas e interpretativas do instrumento. Além dos palcos, ele atua como produtor musical e cria conteúdos sobre música e violão, compartilhando experiências com músicos e admiradores do instrumento em todo o país.