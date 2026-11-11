PF prende jovem por armazenar material de abuso sexual infantil no ES

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Federal, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil pela internet. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (11), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Mantenópolis.
Durante a operação, foram apreendidos um celular, um computador, um notebook e um tablet. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos.
Segundo a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil. As penas previstas para os dois crimes, somadas, podem chegar a dez anos de reclusão.
O nome do investigado não foi divulgado.