Quer ter um pássaro de estimação? Veja o que saber antes de adotar uma ave

Adotar um animal de estimação exige mais do que vontade e carinho, inclusive quando se trata de um pássaro. As aves apresentam uma grande variedade de tamanhos, cores, comportamentos e personalidades, características que tornam cada espécie única. Enquanto algumas são mais tranquilas e independentes, outras precisam de bastante atenção, estímulos e interação com os tutores. Por isso, antes de levar para casa, é importante conhecer suas necessidades e avaliar se elas são compatíveis com a rotina da família.