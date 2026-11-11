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Futebol

Fortaleza anuncia Vojvoda, que volta sem custos em luta pelo acesso à elite

Treinador volta ao clube após um ano e quatro meses desde sua saída

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 11:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2026 às 11:54
Fortaleza anuncia Vojvoda, que volta sem custos em luta pelo acesso à elite
Fortaleza anuncia Vojvoda, que volta sem custos em luta pelo acesso à elite Guilherme Dionizio/Folhapress
O Fortaleza anunciou o retorno do técnico Juan Pablo Vojvoda, que volta ao clube após um ano e quatro meses desde sua saída. O treinador chega ao clube sem custos de contrato com foco na busca pelo acesso para a Série A do Brasileirão. Segundo o Fortaleza, Vojvoda chega "sem custos de contrato". O treinador estava sem clube desde setembro, quando deixou o Racing, da Argentino.
O principal objetivo do técnico será levar o clube de volta para a Série A. Faltando uma rodada para o fim da Série B, o Fortaleza está garantido no playoff pelo acesso, onde fará jogos de ida e volta contra o Criciúma  quem vencer a disputa, sobe para a elite.
Vojvoda chega para o lugar de Paulo Autuori, que foi demitido após a derrota para o Novorizontino. Com o argentino, também voltam os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.
O Leão do Pici descreveu o retorno como um movimento de mobilização interna em um momento decisivo da temporada. A direção afirmou que a ideia é unir a instituição e o elenco para as partidas finais da competição.
Ídolo do time
Vojvoda encerrou a primeira passagem pelo Fortaleza com 310 jogos oficiais e cinco títulos. O treinador comandou a equipe entre 2021 e 2025, acumulando campanhas marcantes em torneios nacionais e internacionais.
As prinipais foram: Campeonato Cearense 2021, 2022 e 2023, e Copa do Nordeste 2022 e 2024. Com Vojvoda no comando, o Fortaleza também participou três vezes da Libertadores e ficou com o vice da Copa Sul-Americana 2023.
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