Fest Gastronomia 2026 reuniu mais de 10 mil pessoas em 3 dias de programação; veja destaques e fotos

Após trinta horas de uma programação que prestigiou alguns dos melhores sons, sabores e talentos capixabas, o Fest Gastronomia 2026 encerrou sua quarta edição com aquele famoso gostinho de "quero mais".
Pela primeira vez, o evento, realizado desde 2023 por A Gazeta, teve como cenário o Shopping Vitória, reunindo mais de 10 mil pessoas entre os dias 6 e 8 de novembro. Quem passou por lá pode aproveitar diversas atrações, como aulas-show e oficinas de culinária (todas com degustação de pratos e até de vinhos) e apresentações musicais inéditas.
Veja a seguir o que foi destaque no festival, que teve entrada gratuita, e confira links exclusivos com a cobertura fotográfica de sexta, sábado e domingo, pelas lentes de Marcela Sampaio e André Dantas.
- PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026 - O destaque na primeira noite do Fest Gastronomia foi a entrega dos prêmios HZ Gastrô 2026 a 11 representantes da boa mesa de todo o Espírito Santo. Restaurantes, e também cafeteria, doceria e gelateria, foram eleitos pelo voto popular no site HZ e seus representantes foram aclamados no Palco Veneza. Clemar Viegas da Costa, o Bigode, recebeu o troféu de Personalidade Gastronômica do Ano, mas não pode comparecer. Seu filho mais velho, Cleone Carvalho, o representou na homenagem. "Fico muito feliz porque nossa família começou lá de baixo, bem pequena. São 37 anos de história, mas a gente não imaginava que chegaria a esse ponto, de ser premiada", comentou. Clemar é o fundador do tradicional Restaurante do Bigode, em Jesus de Nazareth, Vitória.
- PICNIC DOGS CONVIDA NANO VIANNA - Liderada por Juliano Nogueira, a banda Picnic Dogs agitou a plateia com o show de destaque da noite. O convidado especial, Nano Vianna, levou muita animação em uma parceria inédita, com repertório exclusivo para o evento. No setlist, hits do pop e do rock nacional agradaram em cheio fãs de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso.
AULAS-SHOW COM JÚLIA FARIA E JUAREZ CAMPOS - Jurada do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, a chef Júlia Faria, que comanda dois restaurantes no Estado e virou referência em culinária brasileira, abriu a programação gastronômica do Palco Veneza com sabores inspirados no Nordeste (clique para ver a receita). O baiano Leonardo dos Santos, vencedor da segunda temporada do reality, participou da aula-show, que contou ainda com a presença dos outros dois jurados da atração, Murilo Góes e Harum Katharian, e da apresentadora, Joana Borges. Logo depois, Juarez Campos entrou em cena para mais uma demonstração de saberes culinários como só ele, que é considerado o grande professor da gastronomia capixaba, entrega ao público. Na panela do chef, dois ragus, um deles feito com linguiça artesanal de Santa Teresa, se encontraram para dar muito sabor a um fusilli, cuja receita você confere aqui.
CARRETA GASTRONÔMICA - Na Unidade Móvel Senac Gastronomia, os chefs Bruno Déde, Mariana Salim e Moisés Rocha apresentaram quitutes como o flan do centenário Bar Santos (cuja oficina contou com a presença da neta de um dos fundadores) e a costelinha pinga e frita, uma receita da família de Mariana. A chef foi surpreendida pela presença da mãe, com quem havia aprendido a preparar o prato, e se emocionou.
LUIZA DUTRA, DUETS E CONVIDADOS - No aquecimento para a programação musical do dia, Luiza Dutra emprestou sua voz a clássicos da rainha do rock nacional, Rita Lee, em uma apresentação especial no Palco Veneza. A energia da artista, junto com os hits “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa”, fizeram a plateia cantar junto. No Palco Gastrô Extrabom, Ferna entregou um setlist de MPB, jazz e soul, com hits como "Fly Me To The Moon" e "Cheek to Cheek". Em um show lotado, a banda de rock Duets deu sequência ao agito com sucessos de Queen, Eagles e Pink Floyd, com Saulo Simonassi na guitarra. As convidadas Dona Fran, que cantou "Like a Virgin" e "Na Sua Estante", e Kessy Borges, que deu voz a "Valerie" e "Erva Venenosa", completaram a parceria inédita, criada especialmente para o Fest.
- AULA-SHOW DE NÁDIA ALCALDE E ORLANDO NARDI - A harmonização de vinhos e massa abriu a programação de domingo no palco Veneza, na aula-show da sommeliére Nádia Alcalde com Orlando Nardi. O chef ensinou a preparar uma versão do Alfredo, prato clássico da culinária italiana feito originalmente com apenas três ingredientes: massa, manteiga e queijo parmesão. Além de falar sobre tipos de vinho que combinavam com a receita, Nádia ajudou a descomplicar regras básicas de harmonização.
- SOL PESSOA E SAMBA 522 - Considerada uma das principais vozes do samba no Espírito Santo, Sol Pessoa abriu os trabalhos no Palco Gastrô Extrabom cantando clássicos, como "Não Deixe O Samba Morrer", "Retalhos de Cetim" e "Madureira". A animação seguiu com a banda 522, formada por amigos de infância cachoeirenses, que entoaram no Palco Veneza tributos a grandes nomes da música brasileira, em especial os do pagode dos anos 90, sem deixar de lado baluartes do samba.
- UBANDO E ANDRÉ PRANDO - Uma outra parceria inédita entre artistas capixabas garantiu animação e nostalgia ao público no encerramento do Fest Gastronomia. A banda Ubando e seu convidado para a noite, André Prando, dominaram o Palco Veneza com hits de Raimundos (“Mulher de Fases”), Rita Lee (“Mania de Você”), Raul Seixas (“Metamorfose Ambulante”) e "Pais e Filhos", de Legião Urbana.
MAIS FOTOS: clique aqui para ver a cobertura completa do 3º dia do Fest Gastronomia.
Com informações de Ana Clara Teixeira, Felipe Khoury, Felipe Pinheiro e Guilherme Sillva