Fest Gastronomia 2026 reuniu mais de 10 mil pessoas em 3 dias de programação; veja destaques e fotos

AULAS-SHOW COM JÚLIA FARIA E JUAREZ CAMPOS - Jurada do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, a chef Júlia Faria, que comanda dois restaurantes no Estado e virou referência em culinária brasileira, abriu a programação gastronômica do Palco Veneza com sabores inspirados no Nordeste (clique para ver a receita). O baiano Leonardo dos Santos, vencedor da segunda temporada do reality, participou da aula-show, que contou ainda com a presença dos outros dois jurados da atração, Murilo Góes e Harum Katharian, e da apresentadora, Joana Borges. Logo depois, Juarez Campos entrou em cena para mais uma demonstração de saberes culinários como só ele, que é considerado o grande professor da gastronomia capixaba, entrega ao público. Na panela do chef, dois ragus, um deles feito com linguiça artesanal de Santa Teresa, se encontraram para dar muito sabor a um fusilli, cuja receita você confere aqui.





CARRETA GASTRONÔMICA - Na Unidade Móvel Senac Gastronomia, os chefs Bruno Déde, Mariana Salim e Moisés Rocha apresentaram quitutes como o flan do centenário Bar Santos (cuja oficina contou com a presença da neta de um dos fundadores) e a costelinha pinga e frita, uma receita da família de Mariana. A chef foi surpreendida pela presença da mãe, com quem havia aprendido a preparar o prato, e se emocionou.





LUIZA DUTRA, DUETS E CONVIDADOS - No aquecimento para a programação musical do dia, Luiza Dutra emprestou sua voz a clássicos da rainha do rock nacional, Rita Lee, em uma apresentação especial no Palco Veneza. A energia da artista, junto com os hits “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa”, fizeram a plateia cantar junto. No Palco Gastrô Extrabom, Ferna entregou um setlist de MPB, jazz e soul, com hits como "Fly Me To The Moon" e "Cheek to Cheek". Em um show lotado, a banda de rock Duets deu sequência ao agito com sucessos de Queen, Eagles e Pink Floyd, com Saulo Simonassi na guitarra. As convidadas Dona Fran, que cantou "Like a Virgin" e "Na Sua Estante", e Kessy Borges, que deu voz a "Valerie" e "Erva Venenosa", completaram a parceria inédita, criada especialmente para o Fest.