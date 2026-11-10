Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Fest Gastronomia 2026 reuniu mais de 10 mil pessoas em 3 dias de programação; veja destaques e fotos
Cobertura completa

Fest Gastronomia 2026 reuniu mais de 10 mil pessoas em 3 dias de programação; veja destaques e fotos

Sucesso em sua quarta edição, o evento realizado por A Gazeta fez sua estreia no Shopping Vitória, com 30 horas de sons e sabores capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 21:51

Luiza Dutra e Juarez Campos no Fest Gastronomia 2026
A cantora Luiza Dutra e o chef Juarez Campos. Foto: André Dantas

Após trinta horas de uma programação que prestigiou alguns dos melhores sons, sabores e talentos capixabas, o Fest Gastronomia 2026 encerrou sua quarta edição com aquele famoso gostinho de "quero mais". 


Pela primeira vez, o evento, realizado desde 2023 por A Gazeta, teve como cenário o Shopping Vitória, reunindo mais de 10 mil pessoas entre os dias 6 e 8 de novembro. Quem passou por lá pode aproveitar diversas atrações, como aulas-show e oficinas de culinária (todas com degustação de pratos e até de vinhos) e apresentações musicais inéditas.


Veja a seguir o que foi destaque no festival, que teve entrada gratuita, e confira links exclusivos com a cobertura fotográfica de sexta, sábado e domingo, pelas lentes de Marcela Sampaio e André Dantas   

Na sexta (6), premiação gastronômica e rock nacional

  • PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026 - O destaque na primeira noite do Fest Gastronomia foi a entrega dos prêmios HZ Gastrô 2026 a 11 representantes da boa mesa de todo o Espírito Santo. Restaurantes, e também cafeteria, doceria e gelateria, foram eleitos pelo voto popular no site HZ e seus representantes foram aclamados no Palco Veneza. Clemar Viegas da Costa, o Bigode, recebeu o troféu de Personalidade Gastronômica do Ano, mas não pode comparecer. Seu filho mais velho, Cleone Carvalho, o representou na homenagem. "Fico muito feliz porque nossa família começou lá de baixo, bem pequena. São 37 anos de história, mas a gente não imaginava que chegaria a esse ponto, de ser premiada", comentou. Clemar é o fundador do tradicional Restaurante do Bigode, em Jesus de Nazareth, Vitória. 


  • PICNIC DOGS CONVIDA NANO VIANNA - Liderada por Juliano Nogueira, a banda Picnic Dogs agitou a plateia com o show de destaque da noite. O convidado especial, Nano Vianna, levou muita animação em uma parceria inédita, com repertório exclusivo para o evento. No setlist, hits do pop e do rock nacional agradaram em cheio fãs de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. 

MAIS FOTOS: clique aqui para ver a cobertura completa do 1º dia do Fest Gastronomia.

No sábado (7), culinária afetiva e encontro musical

AULAS-SHOW COM JÚLIA FARIA E JUAREZ CAMPOS - Jurada do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, a chef Júlia Faria, que comanda dois restaurantes no Estado e virou referência em culinária brasileira, abriu a programação gastronômica do Palco Veneza com sabores inspirados no Nordeste (clique para ver a receita). O baiano Leonardo dos Santos, vencedor da segunda temporada do reality, participou da aula-show, que contou ainda com a presença dos outros dois jurados da atração, Murilo Góes e Harum Katharian, e da apresentadora, Joana Borges. Logo depois, Juarez Campos entrou em cena para mais uma demonstração de saberes culinários como só ele, que é considerado o grande professor da gastronomia capixaba, entrega ao público. Na panela do chef, dois ragus, um deles feito com linguiça artesanal de Santa Teresa, se encontraram para dar muito sabor a um fusilli, cuja receita você confere aqui.  


CARRETA GASTRONÔMICA - Na Unidade Móvel Senac Gastronomia, os chefs Bruno Déde, Mariana Salim e Moisés Rocha apresentaram quitutes como o flan do centenário Bar Santos (cuja oficina contou com a presença da neta de um dos fundadores) e a  costelinha pinga e frita, uma receita da família de Mariana. A chef foi surpreendida pela presença da mãe, com quem havia aprendido a preparar o prato, e se emocionou. 


LUIZA DUTRA, DUETS E CONVIDADOS - No aquecimento para a programação musical do dia, Luiza Dutra emprestou sua voz a clássicos da rainha do rock nacional, Rita Lee, em uma apresentação especial no Palco Veneza. A energia da artista, junto com os hits “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa”, fizeram a plateia cantar junto. No Palco Gastrô Extrabom, Ferna entregou um setlist de MPB, jazz e soul, com hits como "Fly Me To The Moon" e "Cheek to Cheek". Em um show lotado, a banda de rock Duets deu sequência ao agito com sucessos de Queen, Eagles e Pink Floyd, com Saulo Simonassi na guitarra. As convidadas Dona Fran, que cantou "Like a Virgin" e "Na Sua Estante", e Kessy Borges, que deu voz a "Valerie" e "Erva Venenosa", completaram a parceria inédita, criada especialmente para o Fest.

MAIS FOTOSclique aqui para ver a cobertura completa do 2º dia do Fest Gastronomia.

No domingo (8), vinho, samba e nostalgia

  • AULA-SHOW DE NÁDIA ALCALDE E ORLANDO NARDI - A harmonização de vinhos e massa abriu a programação de domingo no palco Veneza, na aula-show da sommeliére Nádia Alcalde com Orlando Nardi. O chef ensinou a preparar uma versão do Alfredo, prato clássico da culinária italiana feito originalmente com apenas três ingredientes: massa, manteiga e queijo parmesão. Além de falar sobre tipos de vinho que combinavam com a receita, Nádia ajudou a descomplicar regras básicas de harmonização. 


  • SOL PESSOA E SAMBA 522 - Considerada uma das principais vozes do samba no Espírito Santo, Sol Pessoa abriu os trabalhos no Palco Gastrô Extrabom cantando clássicos, como "Não Deixe O Samba Morrer", "Retalhos de Cetim" e "Madureira". A animação seguiu com a banda 522, formada por amigos de infância cachoeirenses, que entoaram no Palco Veneza tributos a grandes nomes da música brasileira, em especial os do pagode dos anos 90, sem deixar de lado baluartes do samba. 


  • UBANDO E ANDRÉ PRANDO - Uma outra parceria inédita entre artistas capixabas garantiu animação e nostalgia ao público no encerramento do Fest Gastronomia. A banda Ubando e seu convidado para a noite, André Prando, dominaram o Palco Veneza com hits de Raimundos (“Mulher de Fases”), Rita Lee (“Mania de Você”), Raul Seixas (“Metamorfose Ambulante”) e "Pais e Filhos", de Legião Urbana.  

MAIS FOTOS: clique aqui para ver a cobertura completa do 3º dia do Fest Gastronomia.


Com informações de Ana Clara Teixeira, Felipe Khoury, Felipe Pinheiro e Guilherme Sillva

Veja Também 

O primeiro dia do Fest Gastronomia 2026 marcou a entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô

Prêmio HZ Gastrô 2026 reúne vencedores no Fest Gastronomia e faz homenagem a Bigode

Cantor e Sanfoneiro Mestrinho

"Muita felicidade no coração", diz Mestrinho sobre retorno a Itaúnas em janeiro

Imagem de destaque

Toquinho faz show com a Camerata SESI em Vitória para celebrar 18 anos da orquestra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Fest Gastronomia Prêmio HZ Gastrô Shopping Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM encontra mais de 500 porções de drogas em quarto de adolescente em Vitória
Imagem de destaque
Governo Lula vai prorrogar desoneração da gasolina e do etanol por mais 30 dias
Delegacia Antissequestro (DAS) do Rio de Janeiro invetigou morte do empresário Christiano Deorce Benedito
Empresário do ES achado morto no RJ foi atraído para emboscada por mulher

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.