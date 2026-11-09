"Muita felicidade no coração", diz Mestrinho sobre retorno a Itaúnas em janeiro

O cantor e sanfoneiro Mestrinho está de volta ao Espírito Santo! Para começar 2027 ao som de muito forró, o artista se apresenta no Buraco do Tatu, em Itaúnas, no dia 2 de janeiro. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores entre R$ 90 e R$ 180 (2º lote).





Em vídeo inédito, Mestrinho conta que está preparando uma apresentação especial para reencontrar o público em Itaúnas. “Estarei de volta a Itaúnas com muita felicidade no coração. Vai ser bom demais o nosso encontro. Estou preparando um show superespecial”, destaca o cantor.





A apresentação será uma oportunidade para o público curtir o repertório do artista em um dos destinos mais tradicionais do forró no Espírito Santo. Mestrinho é conhecido por músicas como “Eu e Você” e “Te Faço um Cafuné”, além dos sucessos do projeto Dominguinho, ao lado de João Gomes e Jota.pê.