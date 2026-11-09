Rayssa Leal será capitã da equipe brasileira em torneio da SLS em São Paulo

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a formação da equipe do Brasil que vai disputar a Nations Cup, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Rayssa Leal, medalhista de prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, será a capitã do time verde e amarelo.

A Nations Cup é uma novidade na programação do SLS Super Crown. Pela primeira vez, os skatistas vão competir em um formato exclusivo por equipes, representando seus países e regiões. O time campeão vai receber o prêmio de US$ 100 mil (pouco mais de R$ 533 mil).

Rayssa Leal já conquistou quatro títulos consecutivos do Super Crown. A equipe vai contar também com Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel. O torneio terá quatro equipes: Brasil, Japão, Estados Unidos e o Mundo. A competição terá nomes como Chloe Covell, Giwnoo Onodera e Nyjah Houston.

Veja as equipes

Brasil: Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel

Japão: Giwnoo Onodera, Kairi Netsuke, Liz Akama e Toa Sasaki

Estados Unidos: Nyjah Houston, Paige Heyn, Julian Agliardi e Braden Hoban