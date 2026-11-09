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Skate

Rayssa Leal será capitã da equipe brasileira em torneio da SLS em São Paulo

Competição será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 14:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2026 às 14:29
Rayssa Leal na SLS
Rayssa Leal na SLS Divulgação/Pablo Vaz/SLS
A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a formação da equipe do Brasil que vai disputar a Nations Cup, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Rayssa Leal, medalhista de prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, será a capitã do time verde e amarelo.
A Nations Cup é uma novidade na programação do SLS Super Crown. Pela primeira vez, os skatistas vão competir em um formato exclusivo por equipes, representando seus países e regiões. O time campeão vai receber o prêmio de US$ 100 mil (pouco mais de R$ 533 mil).
Rayssa Leal já conquistou quatro títulos consecutivos do Super Crown. A equipe vai contar também com Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel. O torneio terá quatro equipes: Brasil, Japão, Estados Unidos e o Mundo. A competição terá nomes como Chloe Covell, Giwnoo Onodera e Nyjah Houston.
Veja as equipes
Brasil: Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel
Japão: Giwnoo Onodera, Kairi Netsuke, Liz Akama e Toa Sasaki
Estados Unidos: Nyjah Houston, Paige Heyn, Julian Agliardi e Braden Hoban
Mundo: Chloe Covell (Austrália), Cordano Russell (Canadá), Gustavo Ribeiro (Portugal) e Vincent Milou (França)
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