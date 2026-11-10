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Violência

Empresário do ES achado morto no RJ foi atraído para emboscada por mulher

Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou as suspeitas após rastrear contas bancárias indicadas para o pagamento do resgate exigido à família da vítima

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 21:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 nov 2026 às 21:25
Delegacia Antissequestro (DAS) do Rio de Janeiro invetigou morte do empresário Christiano Deorce Benedito
Delegacia Antissequestro (DAS) do Rio de Janeiro invetigou morte do empresário Christiano Deorce Benedito Ascom/PCRJ

O empresário capixaba Christiano Deorce Benedito, de 54 anos, cujo corpo foi encontrado em uma cova rasa em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi atraído para uma emboscada por uma mulher com quem costumava ter encontros íntimos. A informação foi revelada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o assassinato.


Segundo o delegado Willian Pena Júnior, Christiano era dono de uma madeireira em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e costumava viajar a Cabo Frio para realizar entregas. Durante essas viagens, encontrava-se com a mulher, identificada como Fabiana, apontada pela investigação como responsável por atraí-lo para o local onde foi rendido.


“A vítima sempre estava naquela área a trabalho, ele trabalhava com madeira, fazia algumas entregas naquela região, e ele tinha alguns encontros íntimos com a Fabiana, que foi quem o levou para a morte”, afirmou o delegado.


Fabiana e outra mulher investigada foram identificadas após a polícia rastrear as contas bancárias indicadas para o pagamento do resgate exigido da família de Christiano. O empresário havia desaparecido em 22 de outubro, e as duas foram presas em flagrante por extorsão dois dias depois. Na ocasião, a polícia também descobriu que a vítima já havia sido assassinada.


Na última quinta-feira (5), Lucas Lima de Freitas, de 20 anos, apontado como coautor do crime, foi capturado em um hotel no município de Saquarema. Segundo a polícia, ele confessou a ocultação do cadáver da vítima e indicou a localização exata de onde o corpo havia sido enterrado, no bairro Unamar, em Cabo Frio.


A defesa de Lucas, no entanto, nega o envolvimento dele no crime, conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.


De acordo com o delegado, o empresário chegou a transferir cerca de R$ 4 mil por Pix para contas vinculadas às mulheres investigadas. Depois, teria sido entregue a um traficante conhecido como “WL”, apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade de Aquarius.


“Ele fez cerca de R$ 4 mil de Pix para a conta dessas mulheres e foi levado ao poder do 'WL', que era o criminoso gerente geral do tráfico naquela comunidade (Aquarius). A picape dele seria vendida por R$ 40 mil, e esse dinheiro seria dividido entre o WL, Lucas e as mulheres”, relatou o delegado.


Segundo a Polícia Civil, Christiano foi entregue a traficantes ligados ao Comando Vermelho, mas a facção não teria autorizado sua morte. Os investigadores ainda tentam esclarecer por que o empresário foi assassinado.


A polícia aponta Wallace Santos de Oliveira, conhecido como “WL”, como autor do homicídio. Ele morreu durante um confronto com policiais. A investigação também apura a possível participação de um adolescente de 17 anos no crime.


*Com informações da TV Gazeta

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