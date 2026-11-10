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Em Vila Velha

Câmeras usadas pelo tráfico eram escondidas em caixas de internet em Vila Velha

Polícia Militar apreendeu cinco câmeras e quatro roteadores em Ilha da Conceição; equipamentos seriam utilizados para monitorar a movimentação no bairro

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2026 às 21:11
PMES encontra câmeras de videomonitoramento disfarçadas de equipamentos de internet em Vila Velha
PMES encontra câmeras de videomonitoramento disfarçadas de equipamentos de internet em Vila Velha Divulgação | PM

Câmeras de videomonitoramento escondidas em caixas de equipamentos de internet  foram apreendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (9), no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Segundo a corporação, os dispositivos foram instalados em postes por traficantes para vigiar a movimentação de pessoas e veículos, principalmente nas entradas e saídas da comunidade.


A apreensão ocorreu após uma denúncia recebida por policiais da Força Tática da 17ª Companhia Independente durante um patrulhamento. Ao verificar as informações, a equipe encontrou cinco câmeras de monitoramento e quatro roteadores Wi-Fi.


De acordo com a PM, os equipamentos seriam utilizados por integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Outros dispositivos foram localizados em uma rua, apontada para um local conhecido como “Pedrinha”, que, segundo a polícia, é utilizado para a comercialização de drogas.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as providências cabíveis.

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