Câmeras usadas pelo tráfico eram escondidas em caixas de internet em Vila Velha

Câmeras de videomonitoramento escondidas em caixas de equipamentos de internet foram apreendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (9), no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Segundo a corporação, os dispositivos foram instalados em postes por traficantes para vigiar a movimentação de pessoas e veículos, principalmente nas entradas e saídas da comunidade.





A apreensão ocorreu após uma denúncia recebida por policiais da Força Tática da 17ª Companhia Independente durante um patrulhamento. Ao verificar as informações, a equipe encontrou cinco câmeras de monitoramento e quatro roteadores Wi-Fi.





De acordo com a PM, os equipamentos seriam utilizados por integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Outros dispositivos foram localizados em uma rua, apontada para um local conhecido como “Pedrinha”, que, segundo a polícia, é utilizado para a comercialização de drogas.





Todo o material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as providências cabíveis.