Câmeras clandestinas usadas para vigiar viaturas são retiradas em Vitória

A operação foi realizada pela Guarda Municipal, com apoio da Central de Monitoramento, após denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia e repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).





"Localizamos os equipamentos depois de denúncias informando sobre a presença dos dispositivos. Dessa forma, era possível acompanhar a movimentação no local, a proximidade de equipe de forças de segurança e também de qualquer rival", descreveu o inspetor Rocha.





Segundo o chefe de equipe da Guarda, Calegari, o uso das câmeras tem substituído a atuação dos chamados olheiros, pessoas que monitoram a presença policial e alertam integrantes do tráfico. "Em vez de usar olheiros, estão usando câmeras de vigilância e smartphones, tablets para monitorar as forças de segurança. Toda vez que a viatura entra no bairro, o indivíduo que está monitorando tenta fugir antes de ela chegar", explicou.





Calegari acrescentou que esse tipo de equipamento é relativamente barato e pode ser adquirido facilmente pela internet, o que, segundo ele, tem contribuído para a disseminação da prática.





As quatro câmeras foram lacradas e encaminhadas à Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi registrada. O material ficará à disposição da Polícia Civil para investigação. Ninguém foi detido durante a operação.