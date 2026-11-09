Câmeras clandestinas usadas para vigiar viaturas são retiradas em Vitória

Quatro câmeras de videomonitoramento clandestinas, supostamente utilizadas por traficantes para vigiar a movimentação das forças de segurança, foram retiradas de postes nos bairros Estrelinha e Conquista, em Vitória, na manhã de sábado (7). Com a apreensão, chega a 11 o número de equipamentos desse tipo recolhidos na Capital em 2026.
Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, as câmeras estavam instaladas nas entradas dos bairros, conectadas à internet e alimentadas por ligações clandestinas à rede elétrica, conhecidas como "gatos". Os equipamentos permitiam monitorar, durante 24 horas, a movimentação de pessoas e veículos que entravam e saíam das comunidades.
De acordo com o inspetor Rocha, que acompanhou a operação, duas câmeras foram retiradas no bairro Estrelinha, sendo uma delas equipada com infravermelho para captação de imagens noturnas. Em seguida, as equipes seguiram para Conquista, onde recolheram outros dois dispositivos, ambos com funções de rotação, zoom e visão noturna.
A operação foi realizada pela Guarda Municipal, com apoio da Central de Monitoramento, após denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia e repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
"Localizamos os equipamentos depois de denúncias informando sobre a presença dos dispositivos. Dessa forma, era possível acompanhar a movimentação no local, a proximidade de equipe de forças de segurança e também de qualquer rival", descreveu o inspetor Rocha.
Segundo o chefe de equipe da Guarda, Calegari, o uso das câmeras tem substituído a atuação dos chamados olheiros, pessoas que monitoram a presença policial e alertam integrantes do tráfico. "Em vez de usar olheiros, estão usando câmeras de vigilância e smartphones, tablets para monitorar as forças de segurança. Toda vez que a viatura entra no bairro, o indivíduo que está monitorando tenta fugir antes de ela chegar", explicou.
Calegari acrescentou que esse tipo de equipamento é relativamente barato e pode ser adquirido facilmente pela internet, o que, segundo ele, tem contribuído para a disseminação da prática.
As quatro câmeras foram lacradas e encaminhadas à Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi registrada. O material ficará à disposição da Polícia Civil para investigação. Ninguém foi detido durante a operação.
De acordo com a Guarda Municipal, câmeras particulares podem ser instaladas em fachadas de imóveis, mas a instalação em postes da rede pública depende de autorização e regularização.
Segundo Calegari, os equipamentos oficiais utilizados pela prefeitura e pelo governo estadual possuem alimentação elétrica regularizada junto à EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia.
"Se há uma câmera num poste e ela não está ligada à rede de energia da casa de ninguém, você pode ligar para o 181 ou 190. Essa câmera vai ser retirada com certeza", orienta.
O chefe de equipe reforçou a importância das denúncias dos moradores, já que os dispositivos costumam ser instalados nas entradas de becos e em locais de difícil acesso para as viaturas.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira