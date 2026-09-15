AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Monitoramento por vídeo

Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória

Equipamentos foram instalados em dois pontos de grande circulação e têm quatro câmeras cada, com acompanhamento em tempo real pela Central de Segurança do Shopping Vitória

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 07:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 set 2026 às 07:55
Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória
Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória Divulgação | Shopping Vitória

O Shopping Vitória, na Enseada do Suá, instalou dois totens de monitoramento em pontos de grande circulação de pessoas. Um dos equipamentos foi colocado próximo ao ponto de embarque e desembarque de passageiros por aplicativos, no acesso E do empreendimento, e o outro está no Parque Cultural Reserva Vitória (atrás do empreendimento) - locais de grande circulação de clientes e visitantes. 


Segundo a administração do shopping, cada totem possui quatro câmeras de alta definição, incluindo equipamentos com tecnologia Speed Dome, que permite o monitoramento ampliado dos ambientes e maior alcance de visualização. As imagens são monitoradas em tempo real pela Central de Segurança do empreendimento.


Além do monitoramento por vídeo, os totens possuem sistema de comunicação direta com as equipes de apoio, possibilitando acionamento imediato em situações de necessidade, emergência, orientação ou suporte operacional.


De acordo com Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, os novos equipamentos fazem parte da ampliação da estrutura de monitoramento já existente no empreendimento.


O administração explicou, ainda, que a proposta dos novos equipamentos é oferecer  mais agilidade no atendimento e fortalecer as ações preventivas já realizadas no empreendimento.

Veja Também 

Jurandir morreu após acidente entre caminhões em Cariacica

Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica

Sérgio Meneguelli (PSD), candidato ao Senado pelo Espírito Santo

Sérgio Meneguelli será entrevistado nesta terça (15) por A Gazeta e CBN Vitória

Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória

Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Shopping Vitória Enseada do Suá Segurança Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA confirmam ter colocado pela primeira vez armamentos no espaço
Sede do STF, em Brasília
STF deve confirmar compromisso com a própria credibilidade
Imagem de destaque
As atletas contra-atacam a anúncio de Sydney Sweeney: 'Esta é a aparência das mulheres no esporte'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados