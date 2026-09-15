Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória

O Shopping Vitória, na Enseada do Suá, instalou dois totens de monitoramento em pontos de grande circulação de pessoas. Um dos equipamentos foi colocado próximo ao ponto de embarque e desembarque de passageiros por aplicativos, no acesso E do empreendimento, e o outro está no Parque Cultural Reserva Vitória (atrás do empreendimento) - locais de grande circulação de clientes e visitantes.





Segundo a administração do shopping, cada totem possui quatro câmeras de alta definição, incluindo equipamentos com tecnologia Speed Dome, que permite o monitoramento ampliado dos ambientes e maior alcance de visualização. As imagens são monitoradas em tempo real pela Central de Segurança do empreendimento.





Além do monitoramento por vídeo, os totens possuem sistema de comunicação direta com as equipes de apoio, possibilitando acionamento imediato em situações de necessidade, emergência, orientação ou suporte operacional.





De acordo com Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, os novos equipamentos fazem parte da ampliação da estrutura de monitoramento já existente no empreendimento.





O administração explicou, ainda, que a proposta dos novos equipamentos é oferecer mais agilidade no atendimento e fortalecer as ações preventivas já realizadas no empreendimento.