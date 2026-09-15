As atletas contra-atacam a anúncio de Sydney Sweeney: 'Esta é a aparência das mulheres no esporte'

Matthews representou o Reino Unido no rúgbi de sete nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão. Ela afirma que o "mais inspirador" de estar na vila olímpica foi ver "as gerações mais velhas, as gerações mais jovens, as pessoas mais altas, as pessoas, sabe, levemente maiores, mas todas eram as melhores naquilo que faziam."