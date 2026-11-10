PM encontra mais de 500 porções de drogas em quarto de adolescente em Vitória

Mais de 500 porções de drogas foram encontradas pela Polícia Militar no quarto de um adolescente de 17 anos, no bairro Santo Antônio, em Vitória, no fim da tarde desta segunda-feira (9). O jovem foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas após ser abordado durante um patrulhamento. Segundo a PM, os entorpecentes estavam escondidos no guarda-roupa da residência.





A apreensão aconteceu durante um patrulhamento em uma região apontada pela PM como área de atuação da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Os militares desconfiaram do adolescente após ele colocar a mão no bolso ao perceber a aproximação das viaturas.





Durante abordagem, foram encontradas 14 porções de uma substância análoga à maconha e R$ 180 em dinheiro. Questionado pelos policiais, o jovem teria admitido que comercializava drogas e informado que havia mais entorpecentes escondidos em sua residência.





Segundo a PM, a mãe do adolescente autorizou a entrada dos militares no imóvel. No guarda-roupa do quarto, foram encontrados cinco tabletes de uma substância semelhante ao haxixe paquistanês, 342 porções de material semelhante ao haxixe, 112 porções de substância semelhante ao skunk, 50 pedras semelhantes ao crack e outras 19 porções de material semelhante à maconha. Uma balança de precisão também foi apreendida.





O adolescente foi encaminhado, juntamente com o material, à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (DEACLE), para a adoção das providências legais cabíveis.