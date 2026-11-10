Neymara Carvalho fica em segundo lugar em etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding

A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho conquistou o segundo lugar na etapa do Circuito Capixaba realizado no último fim de semana, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. A competição marcou a volta da atleta às disputas estaduais após alguns anos afastada.





Além do resultado, Neymara Carvalho destaca o carinho do público durante o evento. Segundo ela, muitos fãs foram à praia para acompanhá-la, tirar fotos e torcer por sua participação, especialmente na final.





“Gostei muito dessa troca com o público. Tinha muita gente que parecia estar com saudade de me ver em ação, muitas crianças e fãs que foram à praia para tirar fotos comigo. A torcida na final também foi enorme. Foi muito especial. Claro que queria ter vencido, mas fiquei satisfeita com o segundo lugar”, conta a atleta.





Recordista mundial de títulos na modalidade, Neymara Carvalho, atleta patrocinada pela ArcelorMittal e pela Mitsubishi, revela que a etapa também foi considerada um treino importante para avaliar seu desempenho e manter o ritmo competitivo visando aos próximos desafios da temporada.





O evento foi realizado pela Federação de Bodyboarding do Espírito Santo (FEBES).





Agora Neymara se preparar para a final do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, que acontece entre os dias 26 e 29 de novembro, em Búzios, no Rio de Janeiro.