ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Neymara Carvalho fica em segundo lugar em etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding
Bodyboarding

Neymara Carvalho fica em segundo lugar em etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding

Capixaba é multicampeã na modalidade

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2026 às 22:41
Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Circuito Mundial de Bodyboarding
Neymara Carvalho no Circuito Mundial de Bodyboarding Divulgação

A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho conquistou o segundo lugar na etapa do Circuito Capixaba realizado no último fim de semana, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. A competição marcou a volta da atleta às disputas estaduais após alguns anos afastada.


Além do resultado, Neymara Carvalho destaca o carinho do público durante o evento. Segundo ela, muitos fãs foram à praia para acompanhá-la, tirar fotos e torcer por sua participação, especialmente na final.


“Gostei muito dessa troca com o público. Tinha muita gente que parecia estar com saudade de me ver em ação, muitas crianças e fãs que foram à praia para tirar fotos comigo. A torcida na final também foi enorme. Foi muito especial. Claro que queria ter vencido, mas fiquei satisfeita com o segundo lugar”, conta a atleta.


Recordista mundial de títulos na modalidade, Neymara Carvalho, atleta patrocinada pela ArcelorMittal e pela Mitsubishi, revela que a etapa também foi considerada um treino importante para avaliar seu desempenho e manter o ritmo competitivo visando aos próximos desafios da temporada.


O evento foi realizado pela Federação de Bodyboarding do Espírito Santo (FEBES).


Agora Neymara se preparar para a final do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, que acontece entre os dias 26 e 29 de novembro, em Búzios, no Rio de Janeiro.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Surfe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM encontra mais de 500 porções de drogas em quarto de adolescente em Vitória
Luiza Dutra e Juarez Campos no Fest Gastronomia 2026
Fest Gastronomia 2026 reuniu mais de 10 mil pessoas em 3 dias de programação; veja destaques e fotos
Imagem de destaque
Governo Lula vai prorrogar desoneração da gasolina e do etanol por mais 30 dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.