Gastação Infinita mistura rock e ritmos brasileiros em show em Vitória; saiba mais

O rock alternativo encontra ritmos tradicionais brasileiros no som da banda capixaba Gastação Infinita. O grupo sobe ao palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, nos dias 13 e 14 de novembro (sexta-feira e sábado), às 20h, para apresentar ao público o seu álbum “Odisseia na Ideaerradolândia”, lançado em 2024 e primeiro trabalho de estúdio do grupo capixaba.





Os ingressos custam entre R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada ou meia solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o programa Sesc Mesa Brasil). As entradas estão disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória e na plataforma “Let’s Events”. A classificação indicativa é de 16 anos.





O espetáculo percorre as faixas do disco na íntegra, combinando referências do folclore e da cultura popular capixaba com sonoridades do indie e do stoner rock. A mistura também passa por ritmos brasileiros como ijexá, baião e congo. No repertório, estão músicas como “João Bananeira” e “Cornélios”, além de canções inéditas. As apresentações fazem parte do projeto Cena Musical, do Sesc Espírito Santo, que busca abrir espaço para a música autoral e artistas locais.