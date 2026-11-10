Gastação Infinita mistura rock e ritmos brasileiros em show em Vitória; saiba mais

O rock alternativo encontra ritmos tradicionais brasileiros no som da banda capixaba Gastação Infinita. O grupo sobe ao palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, nos dias 13 e 14 de novembro (sexta-feira e sábado), às 20h, para apresentar ao público o seu álbum “Odisseia na Ideaerradolândia”, lançado em 2024 e primeiro trabalho de estúdio do grupo capixaba.
Os ingressos custam entre R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada ou meia solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o programa Sesc Mesa Brasil). As entradas estão disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória e na plataforma “Let’s Events”. A classificação indicativa é de 16 anos.
O espetáculo percorre as faixas do disco na íntegra, combinando referências do folclore e da cultura popular capixaba com sonoridades do indie e do stoner rock. A mistura também passa por ritmos brasileiros como ijexá, baião e congo. No repertório, estão músicas como “João Bananeira” e “Cornélios”, além de canções inéditas. As apresentações fazem parte do projeto Cena Musical, do Sesc Espírito Santo, que busca abrir espaço para a música autoral e artistas locais.
Formado em 2018, o grupo Gastação Infinita surgiu a partir de encontros e sessões de improviso entre amigos que se conheciam desde o ensino fundamental. Antes de desenvolver o próprio repertório, os integrantes já tocavam juntos e apresentavam covers de bandas como Arctic Monkeys. Atualmente, a formação conta com Iago Tartaglia (guitarra, sopro e voz), Hecthor Murilo (baixo), Mateus Tavares (bateria e vocal), Vitor Gomes, conhecido como VT (guitarra), e Pedro Otávio, o Puff (teclados).
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Show: "Gastação Infinita – Odisseia na Ideaerradolândia”
Quando: 13 e 14 de novembro
Horário: 20h
Onde: Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada ou meia solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Vendas: bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória e plataforma Let's Events
Classificação: 16 anos