Com toque capixaba, veja 5 looks de famosos no GP de São Paulo de Fórmula 1

O GP de São Paulo da Fórmula 1 entregou emoção dentro das pistas e belíssimas produções fora delas. Já tradicional no calendário brasileiro, o evento reuniu famosos que não pouparam criatividade (e jaquetas!) para desfilar por Interlagos. Confira os looks favoritos de HZ!





Maisa, Bruna Biancardi, Alice Wegmann e Jão foram alguns dos nomes que chamaram a atenção. O que não faltou foram produções interessantes e, claro, um desfile de tendências. De cara, já é possível dizer que as jaquetas foram um dos pontos altos do evento. Mas itens como bolsas de grife, óculos de sol e sapatos de bico fino também tiveram seu lugar.