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Moda

Com toque capixaba, veja 5 looks de famosos no GP de São Paulo de Fórmula 1

Celebridades marcaram presença no evento e capricharam nas produções
Barbara Nascimento

Barbara Nascimento

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 15:38

Veja 5 looks de famosos no GP de São Paulo de Fórmula 1
Veja 5 looks de famosos no GP de São Paulo de Fórmula 1 Reprodução/Instagram/@jadepicon/@neymarjr/@jao

O GP de São Paulo da Fórmula 1 entregou emoção dentro das pistas e belíssimas produções fora delas. Já tradicional no calendário brasileiro, o evento reuniu famosos que não pouparam criatividade (e jaquetas!) para desfilar por Interlagos. Confira os looks favoritos de HZ!


Maisa, Bruna Biancardi, Alice Wegmann e Jão foram alguns dos nomes que chamaram a atenção. O que não faltou foram produções interessantes e, claro, um desfile de tendências. De cara, já é possível dizer que as jaquetas foram um dos pontos altos do evento. Mas itens como bolsas de grife, óculos de sol e sapatos de bico fino também tiveram seu lugar.

Veja o top 5

1º – Bruna Biancardi

A influenciadora fugiu do padrão de boa parte dos famosos presentes no evento, que apostaram em produções mais pesadas, como jaquetas e calças de couro, por exemplo. Em vez disso, preferiu um conjunto branco e fluido, que trouxe leveza e elegância ao visual. Gostamos!


E teve a presença de marca capixaba na produção. Bruna apostou em um tamanco, modelo da grife de sapatos Quattre. A peça é versátil e foi utilizada em uma cor padrão, trazendo ainda mais leveza para a combinação.


E não dá para negar: o detalhe da barriguinha deu um charme a mais à produção e também nos conquistou. Primeiro lugar merecido!

2º – Jade Picon

Quem também escolheu o verde como cor principal da produção foi a influenciadora Jade Picon. Ela aderiu ao combo de jaqueta e sapato de bico fino. A peça de couro trouxe modernidade e volume ao visual, enquanto a calça em tom claro e o sapato branco ajudaram a suavizar o peso da combinação. Ou seja: uma aposta segura, mas com um certo molho. Grande acerto!

3º – Clara Moneke e Breno Ferreira

O nosso "it casal" favorito acertou mais uma vez! Os dois apostaram em matching outfits, expressão usada para definir looks que combinam entre si, com uma paleta que passeia pelos tons de azul e verde. O resultado? Uma dupla em perfeita sintonia. Um verdadeiro luxo!


Destaque para a jaqueta da marca Carnan em collab com a Heineken 0.0, que também apareceu nas produções de outras celebridades, como Alice Wegmann.

4º – Maisa

 A atriz e apresentadora apostou em uma produção bastante básica, mas sem chance de erro. O grande destaque ficou por conta da jaqueta vermelha, que trouxe cor e personalidade à composição. Uma escolha certeira!

5º – Jão

O músico investiu em uma combinação clássica de cinza, azul e branco. À primeira vista, a composição poderia até parecer básica, mas as listras presentes nas peças fizeram toda a diferença. Elas trouxeram um toque despretensioso e quebraram a sobriedade da combinação.

Caro leitor

Barbara Nascimento é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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