Budah fala sobre Grammy Latino, orgulho capixaba, lançamentos e aprendizados com “Frequência Lunar”; assista

“Gosto dessa sensação de ter o que eu sonhei pra mim”. Depois de lançar um novo álbum, subir ao palco do Afropunk, ser seguida por Normani e abrir um show para Jorja Smith, Budah parece estar vivendo em 2026 exatamente o que ela canta. E tem mais um sonho prestes a se realizar: a rapper capixaba está a caminho do Grammy Latino.
Mas antes de embarcar para a "sin city", Budah conversou com HZ sobre os aprendizados da era “Frequência Lunar”, carreira internacional, futuros lançamentos, e claro, suas expectativas para a maior noite da música latina.
Indicada na categoria “Melhor Álbum de Música Urbana em Português”, na 27ª edição da premiação, a artista já está em Las Vegas, nos Estados Unidos, para acompanhar a cerimônia, que acontece nesta quinta-feira (12).
No dia 28 de maio, Budah lançou o tão aguardado álbum sucessor do “Púrpura” de 2024, o “Frequência Lunar”. Acompanhado de feats de peso como Ajulliacosta, Duquesa, Pabllo Vittar, IZA e outros, a rapper descreveu na época do lançamento que o projeto surgiu após pesquisas e curiosidades sobre como as ressonâncias do som e lua interferem no nosso corpo.
E agora, prestes a completar 6 meses do álbum, Budah comenta que o seu diferencial depois do seu segundo LP é a maturidade que veio com seus anos de carreira e experiência de vida, como por exemplo sua mudança para São Paulo.
Nesse segundo álbum eu quis me arriscar um pouco mais sonoramente e composição. Em ‘Púrpura’, falo muito de amor. Uma coisa muito romântica e sensual. Já em ‘Frequência’, sou uma mulher livre, segura de si e madura. Dá para ver que é porque eu realmente fiquei mais velha
Budah Cantora e compositora
E com esse álbum, Budah alcançou diversas conquistas em sua carreira, como indicações no Prêmio Multishow, a ‘Frequência Lunar Tour’ em São Paulo, o show especial ‘Budah Convida’ no Movimento Cidade, performou no Afropunk, e mais. Porém, é claro que a principal veio em setembro, sua primeira indicação ao Grammy Latino.
Disputando com nomes como Ajulliacosta, Don L, Emicida e Matuto S.A, a capixaba está no páreo para o gramofone dourado da categoria ‘Melhor Álbum de Música Urbana em Português’. Budah contou que a notícia da sua nomeação foi uma surpresa até para ela, mesmo trabalhando muito em sua carreira, e está muito feliz por levar as suas origens para a maior premiação da música latina.
“Eu não estava esperando. Eu não tinha noção de que isso pudesse acontecer, sabe? Vindo de Cariacica, morando em periferia… Poder representar o meu país, as mulheres que cantam rap e sendo uma artista capixaba me deixa muito feliz”, revela a rapper.
Ela também destacou a importância de ser um nome emergente da cena que leva o R&B em sua bagagem. Em sua visão, mesmo que o gênero seja conhecido por sua vertente internacional (principalmente no inglês), o R&B brasileiro continua sendo um estilo nichado de público, mesmo com grandes nomes. Mas também reconhece que muitos artistas estão trabalhando para dar mais visibilidade ao gênero atualmente no país.
Mas os planos de Budah vão além da carreira nacional, alcançando um ‘novo voo’ para fora do Brasil. Além do Grammy, durante a era “Frequência Lunar”, a capixaba ganhou um ‘follow’ de Normani na sua passagem no Brasil, e abriu o show da cantora Jorja Smith em São Paulo.
A gente vem construindo isso de pouquinho em pouquinho, porque não é fácil, ainda mais para uma artista de rap e R&B. E acho que é muito orgânico também. No ano passado, eu fiz um show no Afropunk junto com Wyclef Jean, por exemplo
Budah Cantora e compositora
Um dos momentos de que ela mais se orgulha atualmente foi ter aberto o show da Jorja, a qual Budah tinha como referência musical quando ainda cantava covers da americana em casa. E os próximos passos já estão sendo planejados.
Quando perguntada sobre o que o público podia esperar de novidades, mesmo comentando que ‘não podia dar muitos spoilers’, contou que o público pode esperar música nova em 2026, a continuidade da “Frequência Lunar Tour” no ano que vem, além de ‘surpresas’ em 2027.
E para a cantora, nenhuma dessas conquistas é por acaso, pois em sua opinião, o sucesso de Budah vem da origem capixaba de Brendha. Crescida em Vila Velha, a rapper mencionou sua experiência musical no Espírito Santo como um dos fatores que mais influenciaram em sua música, principalmente pela diversidade de sons (pop, MPB, sertanejo, rock, reggae...).
Ela relembra quando começou a sair para eventos culturais na Grande Vitória durante o seu ensino médio, e que foi justamente nesse período que desenvolveu seu repertório musical. “Por exemplo, na segunda-feira tinha o ‘Segunda Reggae’. Na terça era ‘K1’, que era funk, depois era forró, depois era ‘Batalha de Rima’... e eu ia pra todas essas coisas”, relembra a canela verde.
Quando alguém fala para mim: 'Nossa, mas você é muito única, a sonoridade é muito diferente, de onde você traz isso?' E eu digo que eu sempre escutei muita música, pois o ES é muito rico culturalmente e musicalmente. Eu sempre levanto essa bandeira, porque realmente me moldou. Não tem como tirar de mim uma coisa que eu cresci ouvindo
Budah Cantora e compositora