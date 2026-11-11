Budah fala sobre Grammy Latino, orgulho capixaba, lançamentos e aprendizados com “Frequência Lunar”; assista

E com esse álbum, Budah alcançou diversas conquistas em sua carreira, como indicações no Prêmio Multishow, a ‘Frequência Lunar Tour’ em São Paulo, o show especial ‘Budah Convida’ no Movimento Cidade, performou no Afropunk, e mais. Porém, é claro que a principal veio em setembro, sua primeira indicação ao Grammy Latino.





Disputando com nomes como Ajulliacosta, Don L, Emicida e Matuto S.A, a capixaba está no páreo para o gramofone dourado da categoria ‘Melhor Álbum de Música Urbana em Português’. Budah contou que a notícia da sua nomeação foi uma surpresa até para ela, mesmo trabalhando muito em sua carreira, e está muito feliz por levar as suas origens para a maior premiação da música latina.





“Eu não estava esperando. Eu não tinha noção de que isso pudesse acontecer, sabe? Vindo de Cariacica, morando em periferia… Poder representar o meu país, as mulheres que cantam rap e sendo uma artista capixaba me deixa muito feliz”, revela a rapper.





Ela também destacou a importância de ser um nome emergente da cena que leva o R&B em sua bagagem. Em sua visão, mesmo que o gênero seja conhecido por sua vertente internacional (principalmente no inglês), o R&B brasileiro continua sendo um estilo nichado de público, mesmo com grandes nomes. Mas também reconhece que muitos artistas estão trabalhando para dar mais visibilidade ao gênero atualmente no país.