ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Fifa divulga regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027
Futebol

Fifa divulga regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027

Evento acontecerá no dia 11 de dezembro, às 13h30, no Rio de Janeiro

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 11:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2026 às 11:50
Copa do Mundo Feminina 2027 terá grupos definidos em sorteio no próximo mês
Copa do Mundo Feminina 2027 terá grupos definidos em sorteio no próximo mês Divulgação/Fifa
A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (11), as regras do sorteio da fase de grupos Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. O sorteio da repescagem será realizado um dia antes.
O Brasil estará no pote 1 e com bolinha de cor diferente. A seleção será colocada na posição 1 do Grupo A e já tem caminho definido: estreia no Maracanã (24/6), fará a segunda rodada na Neo Química Arena (29/6) e fecha a primeira fase no Mané Garrincha (4/7).
Os outros sete países cabeças de chave serão definidos com base no ranking da Fifa do dia 7 de dezembro. Eles serão colocados no pote 1.
Os potes 2, 3 e 4 terão oito seleções cada, também com base no ranking. O bombo 4 terá a exceção de ter as três seleções que vierem da repescagem, independentemente das suas posições no ranking da Fifa. O sorteio será feito por potes. Primeiro, o pote 1 será zerado, depois o 2 e assim por diante.
Seleções de um mesmo continente não podem estar no mesmo grupo, com exceção das europeias. A Uefa tem 11 representantes garantidos na Copa do Mundo Feminina e pode chegar a 12 se a seleção que for para a repescagem conseguir a vaga. Neste caso, serão permitidas chaves com duas equipes europeias.
As quatro melhores seleções no ranking terão uma regra específica. Elas serão colocadas em caminhos específicos que permitem que, se elas liderarem suas chaves, acabem se enfrentando somente na semifinal. Isso aconteceu na Copa do Mundo Masculina, com Argentina, França, Espanha e Inglaterra.
O calendário detalhado dos jogos será divulgado posteriormente. A Fifa tentará encaixar os jogos em horários para que as nações envolvidas possam acompanhar as partidas das suas seleções.
Com 32 seleções a Copa do Mundo já tem os cruzamentos do mata-mata definidos. Por exemplo: o 1° do Grupo A vai encarar o 2° do Grupo B nas oitavas, assim como o líder do B vai pegar o vice-líder do A e assim por diante com as demais chaves, em ordem.

COMO FICARÁ O DESENHO DE CADA GRUPO
Grupo A
Brasil
Pote 3
Pote 2
Pote 4
Grupo B
Pote 1
Pote 4
Pote 3
Pote 2
Grupo C
Pote 1
Pote 2
Pote 4
Pote 3
Grupo D
Pote 1
Pote 3
Pote 2
Pote 4
Grupo E
Pote 1
Pote 4
Pote 3
Pote 2
Grupo F
Pote 1
Pote 2
Pote 4
Pote 3
Grupo G
Pote 1
Pote 3
Pote 2
Pote 4
Grupo H
Pote 1
Pote 4
Pote 3
Pote 2
SELEÇÕES CLASSIFICADAS
Brasil
Argentina
Colômbia
Austrália
China
Coreia do Norte
Japão
Coreia do Sul
Filipinas
Argélia
Camarões
Malawi
Marrocos
Nova Zelândia
Dinamarca
França
Espanha
Alemanha
VAGAS RESTANTES
Europa: 7 (serão confirmadas em 5 de dezembro)
Concacaf: 4 (serão confirmadas em 5 de dezembro)
Repescagem: 3 (serão confirmadas em 6 de março)
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo Feminina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Polícia Federal em São Mateus
PF prende jovem por armazenar material de abuso sexual infantil no ES
Imagem de destaque
Congresso prorroga MP que proíbe bets e prazo para votação vai até março de 2027
Fortaleza anuncia Vojvoda, que volta sem custos em luta pelo acesso à elite
Fortaleza anuncia Vojvoda, que volta sem custos em luta pelo acesso à elite

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.