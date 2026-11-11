Fifa divulga regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (11), as regras do sorteio da fase de grupos Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. O sorteio da repescagem será realizado um dia antes.

O Brasil estará no pote 1 e com bolinha de cor diferente. A seleção será colocada na posição 1 do Grupo A e já tem caminho definido: estreia no Maracanã (24/6), fará a segunda rodada na Neo Química Arena (29/6) e fecha a primeira fase no Mané Garrincha (4/7).

Os outros sete países cabeças de chave serão definidos com base no ranking da Fifa do dia 7 de dezembro. Eles serão colocados no pote 1.

Os potes 2, 3 e 4 terão oito seleções cada, também com base no ranking. O bombo 4 terá a exceção de ter as três seleções que vierem da repescagem, independentemente das suas posições no ranking da Fifa. O sorteio será feito por potes. Primeiro, o pote 1 será zerado, depois o 2 e assim por diante.

Seleções de um mesmo continente não podem estar no mesmo grupo, com exceção das europeias. A Uefa tem 11 representantes garantidos na Copa do Mundo Feminina e pode chegar a 12 se a seleção que for para a repescagem conseguir a vaga. Neste caso, serão permitidas chaves com duas equipes europeias.

As quatro melhores seleções no ranking terão uma regra específica. Elas serão colocadas em caminhos específicos que permitem que, se elas liderarem suas chaves, acabem se enfrentando somente na semifinal. Isso aconteceu na Copa do Mundo Masculina, com Argentina, França, Espanha e Inglaterra.

O calendário detalhado dos jogos será divulgado posteriormente. A Fifa tentará encaixar os jogos em horários para que as nações envolvidas possam acompanhar as partidas das suas seleções.

Com 32 seleções a Copa do Mundo já tem os cruzamentos do mata-mata definidos. Por exemplo: o 1° do Grupo A vai encarar o 2° do Grupo B nas oitavas, assim como o líder do B vai pegar o vice-líder do A e assim por diante com as demais chaves, em ordem.





COMO FICARÁ O DESENHO DE CADA GRUPO

Grupo A

Brasil

Pote 3

Pote 2

Pote 4

Grupo B

Pote 1

Pote 4

Pote 3

Pote 2

Grupo C

Pote 1

Pote 2

Pote 4

Pote 3

Grupo D

Pote 1

Pote 3

Pote 2

Pote 4

Grupo E

Pote 1

Pote 4

Pote 3

Pote 2

Grupo F

Pote 1

Pote 2

Pote 4

Pote 3

Grupo G

Pote 1

Pote 3

Pote 2

Pote 4

Grupo H

Pote 1

Pote 4

Pote 3

Pote 2

SELEÇÕES CLASSIFICADAS

Brasil

Argentina

Colômbia

Austrália

China

Coreia do Norte

Japão

Coreia do Sul

Filipinas

Argélia

Camarões

Malawi

Marrocos

Nova Zelândia

Dinamarca

França

Espanha

Alemanha

VAGAS RESTANTES

Europa: 7 (serão confirmadas em 5 de dezembro)

Concacaf: 4 (serão confirmadas em 5 de dezembro)