Ex-jogador do Serra, Fábio Matos morre aos 30 anos após acidente de moto

O futebol capixaba está de luto pela morte do meia Fábio Matos, de 30 anos. Ex-jogador do Serra, onde atuou na Copa Espírito Santo de 2025, o atleta morreu na noite de segunda-feira, após sofrer um acidente de moto em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão.





A morte foi confirmada nesta terça-feira. Fábio defendia o Olímpia-MA e havia conquistado recentemente o título da Série B do Campeonato Maranhense de 2026. O jogador também teve passagens por clubes como Sport, Náutico, Paysandu, Juventude, Londrina e Jacuipense.





Revelado pelo Sport, Fábio integrou o elenco campeão pernambucano de 2017. Em 2019, defendeu o Náutico. No futebol capixaba, vestiu a camisa do Serra, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais e se solidarizou com familiares e amigos do ex-atleta.





“Sua passagem pelo Serra ficará marcada em nossa história. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, publicou o clube.