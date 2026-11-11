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Luto

Ex-jogador do Serra, Fábio Matos morre aos 30 anos após acidente de moto

Meia vestiu a camisa do clube capixaba na Copa Espírito Santo de 2025 e foi campeão da Série B Maranhense nesta temporada

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 16:06

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

11 nov 2026 às 16:06
Fábio Matos, ex-Serra
Fábio Matos, ex-Serra Reprodução / Paysandu

O futebol capixaba está de luto pela morte do meia Fábio Matos, de 30 anos. Ex-jogador do Serra, onde atuou na Copa Espírito Santo de 2025, o atleta morreu na noite de segunda-feira, após sofrer um acidente de moto em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão.


A morte foi confirmada nesta terça-feira. Fábio defendia o Olímpia-MA e havia conquistado recentemente o título da Série B do Campeonato Maranhense de 2026. O jogador também teve passagens por clubes como Sport, Náutico, Paysandu, Juventude, Londrina e Jacuipense.


Revelado pelo Sport, Fábio integrou o elenco campeão pernambucano de 2017. Em 2019, defendeu o Náutico. No futebol capixaba, vestiu a camisa do Serra, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais e se solidarizou com familiares e amigos do ex-atleta.


Sua passagem pelo Serra ficará marcada em nossa história. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, publicou o clube.

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