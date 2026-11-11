Vitamina caseira rica em proteínas: aprenda essa receita para ajudar na recuperação muscular

Em um liquidificador, coloque a banana , o leite integral, a pasta de amendoim, o amendoim torrado e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata novamente até triturar completamente. Transfira a vitamina para um copo e finalize com um pouco de amendoim e um fio de pasta de amendoim por cima. Sirva em seguida.