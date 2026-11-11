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Gastronomia

Vitamina caseira rica em proteínas: aprenda essa receita para ajudar na recuperação muscular

Garanta nutrientes importantes para o pós-treino, sem complicar a rotina, com essa bebida saborosa e cremosa
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 15:53

Essa vitamina de banana com amendoim e aveia ajuda a complementar a alimentação pós-treino de forma prática e saborosa (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)
Essa vitamina de banana com amendoim e aveia ajuda a complementar a alimentação pós-treino de forma prática e saborosa Crédito: Imagem: JeniFoto | Shutterstock

Depois do treino, o corpo precisa de nutrientes para recuperar a energia e reconstruir as fibras musculares. Nesse processo, a alimentação desempenha um papel importante. Para facilitar a rotina, é possível apostar em vitaminas caseiras ricas em proteínas, que combinam ingredientes nutritivos e preparo fácil. Abaixo, confira uma receita com banana, amendoim e aveia, que une sabor e cremosidade!

Vitamina de banana com pasta de amendoim e aveia (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)
Vitamina de banana com pasta de amendoim e aveia Crédito: Imagem: JeniFoto | Shutterstock

Vitamina de banana com pasta de amendoim e aveia

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite integral
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • 2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana , o leite integral, a pasta de amendoim, o amendoim torrado e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata novamente até triturar completamente. Transfira a vitamina para um copo e finalize com um pouco de amendoim e um fio de pasta de amendoim por cima. Sirva em seguida.

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