Portal 11/11 é hoje: veja rituais para refletir sobre escolhas e traçar novos caminhos

Depois de mentalizar o que deseja no portal 11/11, pergunte a si mesmo: “O que está ao meu alcance para começar?”. Escolha uma atitude concreta e marque um dia para colocá-la em prática. Se quer mudar de trabalho, comece atualizando o currículo. Se deseja retomar os estudos, reserve um horário para pesquisar cursos. Nos próximos dias, retome sua intenção e dê o próximo passo. É com esforço, dedicação e constância que você transforma o desejo em ação e se aproxima do que quer realizar.