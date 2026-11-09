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Infecção viral

Herpes-zóster: quanto tempo esperar para tomar a vacina depois da infecção?

Enquanto algumas pessoas apresentam melhora em uma ou duas semanas, outras podem conviver com a dor por meses ou até anos

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 15:39

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

09 nov 2026 às 15:39
Idosa tomando vacina
A vacina contra o herpes-zóster prioritariamente para pessoas a partir dos 50 anos shutterstock
O herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo vírus que causa a catapora. Depois que a pessoa tem um primeiro contato com esse vírus, ele pode permanecer “adormecido” no organismo, nos nervos, por muitos anos. Em algum momento da vida, pode voltar a se manifestar na forma de herpes-zóster. É importante ressaltar que ele não é a mesma coisa que o herpes simples, responsável, por exemplo, pelo herpes labial e genital.

O vírus provoca uma erupção cutânea dolorosa, com bolhas que geralmente se concentram em apenas um dos lados do corpo, assim como também a inflamação dos nervos. A vacinação é uma importante medida de prevenção. Mas, afinal, qual é o momento adequado para receber a dose após já ter tido a doença?

O médico infectologista Bil Bassetti, da Nina Saúde, explica que o melhor momento para receber a vacina é antes de desenvolver a infecção. No entanto, quem já teve herpes-zóster também pode se imunizar. "Nesse caso, a orientação é aguardar de 30 a 60 dias após o episódio. É necessário espera o nervo melhorar e desinflamar para pode tomar a vacina”, explica.

A espera é importante pois, mesmo após o desaparecimento das bolhas, a infecção pode deixar uma complicação chamada neuralgia pós-herpética, que consiste na permanência da dor na região afetada. “O grande problema do episódio não é ter o herpes, mas o que vem depois de ter tido, que é a dor”, destaca Bassetti. Segundo o médico, enquanto algumas pessoas apresentam melhora em uma ou duas semanas, outras podem conviver com a dor por meses ou até anos.
Quem deve tomar a vacina?

A principal medida específica de prevenção é a vacinação contra o herpes-zóster. No Brasil, a vacina recombinante é indicada para adultos a partir dos 50 anos e também, a partir dos 18 anos, para pessoas com maior risco de desenvolver a doença, incluindo determinados pacientes imunocomprometidos. São duas doses, e a indicação e o melhor momento devem ser avaliados individualmente.


"A vacinação é importante para pessoas a partir dos 50 anos, faixa etária em que o risco de desenvolver herpes-zóster aumenta. A imunização também pode ser indicada para adultos a partir dos 18 anos que apresentam condições específicas de saúde ou comprometimento da imunidade", diz Bil.


O infectologista também ressalta a importância de completar o esquema vacinal, que consiste em duas doses. A indicação para pessoas mais jovens deve considerar as condições clínicas e os critérios previstos para o imunizante: “Ela é aprovada para pessoas a partir dos 18 anos que têm algum problema de saúde, como pressão alta, obesidade e diabetes”, esclarece.

O herpes-zóster pode voltar?

Ainda que as lesões desapareçam, o vírus varicela-zóster permanece no organismo, alojado em estruturas do sistema nervoso. Em alguns casos, como situações de estresse ou queda da imunidade, ele pode ser reativado e provocar o herpes-zóster.


O diagnóstico é feito pelo médico a partir da observação das lesões e análise dos sintomas. O infectologista também diz que, apesar de não ser muito comum, exames laboratoriais também podem ser feitos. “O conteúdo das vesículas na pele é aspirado e um exame molecular é feito para identificar o vírus, mas geralmente o diagnóstico é visual, ou seja, clínico”, pontua. 


O diagnóstico é realizado pelo médico a partir da observação das lesões e dos sintomas apresentados pelo paciente. Quando a doença se manifesta, o tratamento pode incluir medicamentos antivirais, que devem ser administrados preferencialmente no início dos sintomas, bem como medicamentos para aliviar a dor. 


“Ao identificar os primeiros sinais da doença, o paciente precisa procurar atendimento para iniciar o tratamento o quanto antes. Enquanto os antivirais atuam no combate à infecção e os analgésicos ajudam a controlar a dor, a vacinação tem papel preventivo, reduzindo o risco de novos episódios e complicações”, orienta Bil.

Importância da vacinação

No contexto da imunização, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda a vacina contra o herpes-zóster prioritariamente para pessoas a partir dos 50 anos. O imunizante também é indicado para adultos imunocomprometidos a partir dos 18 anos.


Para a população fora dessas indicações regulatórias, não há restrição absoluta, mas o acesso exige avaliação clínica. “Para quem está fora das indicações formais, a decisão deve ser individualizada e discutida com o médico, considerado histórico clínico e fatores de risco. E vale lembrar que quem já teve herpes-zóster também deve conversar com um especialista sobre vacinação”, orienta o infectologista Thiago Zinsly.


Além da vacinação, manter hábitos de vida saudáveis contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a saúde geral. “Sono de qualidade, alimentação equilibrada, atividade física regular e manejo do estresse são essenciais. O sistema imunológico responde diretamente à forma como vivemos e reduzir fatores estressores faz diferença para a saúde como um todo”, conclui o infectologista


A prevenção é possível por meio da vacinação. “A vacina contra a varicela, aplicada na infância, reduz a chance de infecção inicial. Já a vacina específica contra o herpes-zóster, indicada para adultos, especialmente acima dos 50 anos, ajuda a diminuir o risco de desenvolver a doença e suas complicações”, diz Michelle.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Guilherme Sillva.

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