Herpes-zóster: quanto tempo esperar para tomar a vacina depois da infecção?

A principal medida específica de prevenção é a vacinação contra o herpes-zóster. No Brasil, a vacina recombinante é indicada para adultos a partir dos 50 anos e também, a partir dos 18 anos, para pessoas com maior risco de desenvolver a doença, incluindo determinados pacientes imunocomprometidos. São duas doses, e a indicação e o melhor momento devem ser avaliados individualmente.
"A vacinação é importante para pessoas a partir dos 50 anos, faixa etária em que o risco de desenvolver herpes-zóster aumenta. A imunização também pode ser indicada para adultos a partir dos 18 anos que apresentam condições específicas de saúde ou comprometimento da imunidade", diz Bil.
O infectologista também ressalta a importância de completar o esquema vacinal, que consiste em duas doses. A indicação para pessoas mais jovens deve considerar as condições clínicas e os critérios previstos para o imunizante: “Ela é aprovada para pessoas a partir dos 18 anos que têm algum problema de saúde, como pressão alta, obesidade e diabetes”, esclarece.
Ainda que as lesões desapareçam, o vírus varicela-zóster permanece no organismo, alojado em estruturas do sistema nervoso. Em alguns casos, como situações de estresse ou queda da imunidade, ele pode ser reativado e provocar o herpes-zóster.
O diagnóstico é feito pelo médico a partir da observação das lesões e análise dos sintomas. O infectologista também diz que, apesar de não ser muito comum, exames laboratoriais também podem ser feitos. “O conteúdo das vesículas na pele é aspirado e um exame molecular é feito para identificar o vírus, mas geralmente o diagnóstico é visual, ou seja, clínico”, pontua.
O diagnóstico é realizado pelo médico a partir da observação das lesões e dos sintomas apresentados pelo paciente. Quando a doença se manifesta, o tratamento pode incluir medicamentos antivirais, que devem ser administrados preferencialmente no início dos sintomas, bem como medicamentos para aliviar a dor.
“Ao identificar os primeiros sinais da doença, o paciente precisa procurar atendimento para iniciar o tratamento o quanto antes. Enquanto os antivirais atuam no combate à infecção e os analgésicos ajudam a controlar a dor, a vacinação tem papel preventivo, reduzindo o risco de novos episódios e complicações”, orienta Bil.
No contexto da imunização, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda a vacina contra o herpes-zóster prioritariamente para pessoas a partir dos 50 anos. O imunizante também é indicado para adultos imunocomprometidos a partir dos 18 anos.
Para a população fora dessas indicações regulatórias, não há restrição absoluta, mas o acesso exige avaliação clínica. “Para quem está fora das indicações formais, a decisão deve ser individualizada e discutida com o médico, considerado histórico clínico e fatores de risco. E vale lembrar que quem já teve herpes-zóster também deve conversar com um especialista sobre vacinação”, orienta o infectologista Thiago Zinsly.
Além da vacinação, manter hábitos de vida saudáveis contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a saúde geral. “Sono de qualidade, alimentação equilibrada, atividade física regular e manejo do estresse são essenciais. O sistema imunológico responde diretamente à forma como vivemos e reduzir fatores estressores faz diferença para a saúde como um todo”, conclui o infectologista
A prevenção é possível por meio da vacinação. “A vacina contra a varicela, aplicada na infância, reduz a chance de infecção inicial. Já a vacina específica contra o herpes-zóster, indicada para adultos, especialmente acima dos 50 anos, ajuda a diminuir o risco de desenvolver a doença e suas complicações”, diz Michelle.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Guilherme Sillva.