Herpes-zóster: quanto tempo esperar para tomar a vacina depois da infecção?

herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo vírus que causa a catapora. Depois que a pessoa tem um primeiro contato com esse vírus, ele pode permanecer “adormecido” no organismo, nos nervos, por muitos anos. Em algum momento da vida, pode voltar a se manifestar na forma de herpes-zóster . É importante ressaltar que ele não é a mesma coisa que o herpes simples, responsável, por exemplo, pelo herpes labial e genital.





O vírus provoca uma erupção cutânea dolorosa, com bolhas que geralmente se concentram em apenas um dos lados do corpo, assim como também a inflamação dos nervos. A vacinação é uma importante medida de prevenção. Mas, afinal, qual é o momento adequado para receber a dose após já ter tido a doença?





O médico infectologista Bil Bassetti, da Nina Saúde, explica que o melhor momento para receber a vacina é antes de desenvolver a infecção. No entanto, quem já teve herpes-zóster também pode se imunizar. "Nesse caso, a orientação é aguardar de 30 a 60 dias após o episódio. É necessário espera o nervo melhorar e desinflamar para pode tomar a vacina”, explica.



