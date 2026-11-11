86 equipamentos furtados de empresa de Jardim Camburi são recuperados

Oitenta e seis equipamentos utilizados em trabalhos em altura, furtados de uma empresa em Jardim Camburi, em Vitória, foram recuperados pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (10), no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Dois homens, de 31 e 32 anos, foram detidos durante a ação.





Os materiais haviam sido furtados no dia 2 de novembro. Segundo a PM, a recuperação ocorreu após informações sobre uma possível negociação e o recebimento dos equipamentos. As equipes foram até o endereço indicado, acompanhadas por representantes da empresa, e encontraram os dois homens em posse dos itens.





Um dos abordados foi identificado como funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a empresa de Jardim Camburi. Entre os materiais recuperados estão equipamentos de segurança e de acesso por cordas, como dispositivos de ancoragem, ascensão, descida e proteção contra quedas.





Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais providências foram adotadas em relação a eles, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.