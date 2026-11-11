Quer ganhar massa muscular? Conheça 5 saladas ricas em proteínas para incluir na dieta

Escorra o tofu, pressionando delicadamente com papel-toalha para retirar o excesso de água e corte em cubos. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e doure os cubos de tofu. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, coloque o edamame, o repolho roxo, a cenoura e o pepino. Acrescente o tofu e misture delicadamente. Em um recipiente, misture o molho de soja, o suco de limão e o gengibre ralado. Regue a salada com o molho, misture para incorporar os ingredientes e finalize com as sementes de gergelim. Sirva em seguida.