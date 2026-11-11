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Norte capixaba

Idoso morre em acidente ao sair de casa para procurar emprego no ES

De acordo com familiares, Euro Ramos era venezuelano e morava em Linhares havia cerca de um ano. Ele tinha 66 anos

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 13:06

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

11 nov 2026 às 13:06
Acidente aconteceu na manhã de terça-feira (10), em um cruzamento do bairro Araçá
Euro Ramos, de 66 anos Crédito: imagem cedida pela família

Um venezuelano de 66 anos morreu após se envolver em um acidente entre a bicicleta adaptada com motor que pilotava e uma picape no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (10). De acordo com familiares, Euro Ramos morava no município havia cerca de um ano e tinha saído de casa para procurar emprego.


Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu em um cruzamento de vias do bairro. A bicicleta utilizada por Euro foi enquadrada como veículo ciclomotor e, por estar irregular, acabou removida para um pátio credenciado do Detran|ES. 


O motorista da picape permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.


As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.

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