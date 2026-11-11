Idoso morre em acidente ao sair de casa para procurar emprego no ES

Um venezuelano de 66 anos morreu após se envolver em um acidente entre a bicicleta adaptada com motor que pilotava e uma picape no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (10). De acordo com familiares, Euro Ramos morava no município havia cerca de um ano e tinha saído de casa para procurar emprego.





Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu em um cruzamento de vias do bairro. A bicicleta utilizada por Euro foi enquadrada como veículo ciclomotor e, por estar irregular, acabou removida para um pátio credenciado do Detran|ES.





O motorista da picape permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.





As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.