Chá em sachê ou a granel? Veja o que muda no sabor, na qualidade e no preparo 

Uma das principais diferenças está no tamanho das partículas das plantas utilizadas. Nos sachês, é comum encontrar folhas e ervas fragmentadas em partículas menores, o que facilita o preparo e permite que a água entre em contato com uma área maior do material. Já os produtos a granel podem apresentar folhas inteiras ou pedaços maiores, dependendo do tipo e do processamento. Isso pode influenciar a aparência, o aroma e a intensidade da bebida, mas não significa, necessariamente, que uma versão tenha mais propriedades nutricionais do que a outra.