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Vai trocar a academia por esportes nas férias? Veja 5 cuidados para evitar lesões

Futebol, vôlei e natação podem exigir esforços diferentes daqueles realizados na academia. Saiba como adaptar os exercícios e preparar o corpo para aproveitar as férias com mais segurança

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 13:13

Portal Edicase

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Publicado em 

11 nov 2026 às 13:13
As férias são uma oportunidade para diversificar os exercícios, mas cada esporte pede preparo específico (Imagem: New Africa | Shutterstock)
As férias são uma oportunidade para diversificar os exercícios, mas cada esporte pede preparo específico Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Com a chegada das férias, muitas pessoas deixam temporariamente a academia para aproveitar atividades ao ar livre, como futebol, vôlei, natação e passeios de bicicleta. Embora essa mudança seja uma oportunidade para diversificar os exercícios, estar acostumado a treinar não significa necessariamente estar preparado para qualquer modalidade esportiva.

Segundo Ronaldo Vilela Barros, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos, cada esporte exige capacidades físicas e movimentos específicos. Por isso, é importante adaptar a intensidade, o volume e a frequência das atividades.

“Uma pessoa pode ter boa força muscular na academia, mas não estar habituada às corridas, aos saltos, às frenagens e às mudanças rápidas de direção exigidas em uma partida de futebol ou vôlei. Por isso, é importante respeitar o nível de condicionamento e permitir que o corpo se adapte às novas atividades”, explica Ronaldo Vilela Barros.

Veja 5 cuidados para praticar esportes durante as férias

Trocar a musculação por esportes ao ar livre exige um período de adaptação. Confira as recomendações para curtir as férias em movimento e com segurança!

1. Comece aos poucos

Mesmo quem treina regularmente deve evitar partidas muito longas ou atividades intensas logo no primeiro dia. O ideal é aumentar a duração e a intensidade gradualmente, respeitando os sinais do corpo.

2. Não pule o aquecimento

Antes de jogar futebol, vôlei ou praticar outra modalidade, faça movimentos leves e progressivos que se aproximem dos gestos do esporte e preparem músculos e articulações para a atividade.

Dias mais leves, com atividades de menor intensidade, fazem parte de uma rotina segura de exercícios nas férias (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)
Dias mais leves, com atividades de menor intensidade, fazem parte de uma rotina segura de exercícios nas férias Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

3. Respeite os períodos de descanso

Praticar esportes de alta intensidade todos os dias, sem recuperação adequada, pode aumentar a fadiga e favorecer lesões. Alterne atividades mais exigentes com dias de menor intensidade.

4. Mantenha parte do fortalecimento muscular

Se possível, inclua exercícios de força durante as férias. Eles ajudam a preservar a força e a massa muscular conquistadas, contribuem para a prevenção de lesões e facilitam a retomada da rotina habitual.

5. Adapte os cuidados ao esporte escolhido

Futebol e vôlei exigem atenção aos movimentos rápidos e saltos, enquanto natação e ciclismo exigem mais resistência aeróbia e atenção à técnica e à postura. Use equipamentos adequados, como calçados apropriados e capacete no ciclismo, mantenha a hidratação e considere as condições do ambiente, como calor intenso e exposição ao sol.

“As férias podem ser uma oportunidade para descobrir novas formas de se exercitar. O importante é não transformar o lazer em uma competição com o próprio corpo. A regularidade e o respeito aos limites individuais são mais importantes do que a intensidade”, orienta o professor Ronaldo Vilela Barros.

Por Priscila Dezidério

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