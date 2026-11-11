Vai trocar a academia por esportes nas férias? Veja 5 cuidados para evitar lesões

“Uma pessoa pode ter boa força muscular na academia, mas não estar habituada às corridas, aos saltos, às frenagens e às mudanças rápidas de direção exigidas em uma partida de futebol ou vôlei. Por isso, é importante respeitar o nível de condicionamento e permitir que o corpo se adapte às novas atividades”, explica Ronaldo Vilela Barros.