Detran usa radar portátil em operação contra bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

O Detran|ES realiza nesta quarta-feira (11) uma operação educativa e de fiscalização voltada aos condutores de bicicletas elétricas na orla de Vila Velha. A ação, que usará radar portátil para verificar a velocidade dos veículos, tem como objetivo orientar os usuários sobre as regras de circulação e conscientizar sobre o uso seguro desse modal, além de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.
Realizada em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha, a operação começou às 9h na Avenida Champagnat, no módulo da Guarda, e segue às 14h, na orla de Itaparica, próximo ao Quiosque do Jajá.
Texto produzido por Kamila Rossi, aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira