Flamengo leva multa da Conmebol por protesto contra proibição das bets

O Flamengo recebeu quatro multas da Conmebol referentes à partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, no Maracanã. As multas totalizam 36 mil dólares (R$ 201 mil), e uma delas foi devido à mensagem que o Rubro-Negro utilizou em sua camisa contra a proibição das casas de aposta no Brasil.

Uma das punições, de 8 mil dólares (R$ 44 mil), foi pela mensagem "proibir não é proteger" na camisa do clube. O Flamengo exibe a frase desde as proibições das bets no Brasil, mas a exibiu apenas no jogo da volta da semi. A multa, no entanto, não foi pela mensagem em si, mas sim pela falta de autorização prévia do Rubro-Negro à Conmebol de que faria a ação.

A maior multa, de 15 mil dólares (R$ 83 mil), foi pelo uso de sinalizadores, fogos e pirotecnia. O clube também foi multado em 5 mil dólares (R$ 27 mil) por lasers apontados na direção do campo e em 8 mil dólares (R$ 44 mil) por entrevistas pós-jogo. O Fla ainda levou uma advertência pelo uso de coletes dos jogadores no banco de reservas.