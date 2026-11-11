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Futebol

Flamengo leva multa da Conmebol por protesto contra proibição das bets

Elas otalizam 36 mil dólares, cerca de R$ 201 mil reais

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 11:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2026 às 11:46
Flamengo leva multa da Conmebol por protesto contra proibição das bets
Flamengo leva multa da Conmebol por protesto contra proibição das bets Agif/Folhapress
O Flamengo recebeu quatro multas da Conmebol referentes à partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, no Maracanã. As multas totalizam 36 mil dólares (R$ 201 mil), e uma delas foi devido à mensagem que o Rubro-Negro utilizou em sua camisa contra a proibição das casas de aposta no Brasil.
Uma das punições, de 8 mil dólares (R$ 44 mil), foi pela mensagem "proibir não é proteger" na camisa do clube. O Flamengo exibe a frase desde as proibições das bets no Brasil, mas a exibiu apenas no jogo da volta da semi. A multa, no entanto, não foi pela mensagem em si, mas sim pela falta de autorização prévia do Rubro-Negro à Conmebol de que faria a ação.
A maior multa, de 15 mil dólares (R$ 83 mil), foi pelo uso de sinalizadores, fogos e pirotecnia. O clube também foi multado em 5 mil dólares (R$ 27 mil) por lasers apontados na direção do campo e em 8 mil dólares (R$ 44 mil) por entrevistas pós-jogo. O Fla ainda levou uma advertência pelo uso de coletes dos jogadores no banco de reservas.
As multas serão descontadas dos valores que o clube carioca tem a receber de premiação. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis pelo Estudiantes depois de dois empates por 0 a 0  nas penalidades, o goleiro Muslera brilhou e defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, garantindo os argentinos na decisão contra o Palmeiras.
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